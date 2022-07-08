«Давайте уже в понедельник». IKEA назвала новую дату старта распродажи

Шведский ретейлер IKEA назвал дату возобновления распродажи. «Мы снова откроем продажи на IKEA.ru после выходных — как только появятся новые интервалы. Следите за обновлениями на нашем сайте», — сообщила компания на своем сайте вечером 8 июля.



Сейчас совершить покупку не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты, пояснил ретейлер.

Предполагалось, что онлайн-распродажа начнется 5 июля. Однако на сайте произошел сбой, из-за чего сделать заказы оказалось попросту невозможно. Сама IKEA не комментировала причину. ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что сайт компании искусственно «обваливали» конкуренты. Вечером 7 июля онлайн-распродажа на сайте IKEA возобновилась на некоторое время, однако позже покупатели снова столкнулись с перегрузкой сайта. Утром 8 июля компания снова объявила о приостановке.