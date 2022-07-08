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    «Давайте уже в понедельник». IKEA назвала новую дату старта распродажи

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    3 комментария

    Шведский ретейлер IKEA назвал дату возобновления распродажи. «Мы снова откроем продажи на IKEA.ru после выходных — как только появятся новые интервалы. Следите за обновлениями на нашем сайте», — сообщила компания на своем сайте вечером 8 июля.

    Сейчас совершить покупку не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты, пояснил ретейлер.

    Предполагалось, что онлайн-распродажа начнется 5 июля. Однако на сайте произошел сбой, из-за чего сделать заказы оказалось попросту невозможно. Сама IKEA не комментировала причину. ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что сайт компании искусственно «обваливали» конкуренты. Вечером 7 июля онлайн-распродажа на сайте IKEA возобновилась на некоторое время, однако позже покупатели снова столкнулись с перегрузкой сайта. Утром 8 июля компания снова объявила о приостановке.

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    Комментарии 3

    Easybreezy08 Июл 2022 в 19:23
    Просто цирк от Ikea, лучше бы ушли по-английски, без всяких прощальных распродаж.
    +0-0
    vic_5e4cd1938d1a808 Июл 2022 в 18:52
    Для того, чтобы понять, что эта икеевская "распродажа" остатков станет такой, как она стала не надо быть гениальным менеджером и аналитиком.
    Даже странно, что компания, которая организовала, практически идеальный сервис, отличную работу с клиентами добровольно завершает свою работу таким фиаско.
    Может это такой способ растянуть уход и .. остаться ...
    +0-0
    26492172108 Июл 2022 в 18:34
    Неуловимая распродажа. Заказ сделать нельзя, все интервалы для самовывоза заказа заняты. Бред какой-то.
    +0-0
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