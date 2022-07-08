IKEA снова приостановила распродажу товаров на российском сайте

Сеть товаров для дома IKEA приостановила продажи на российском сайте. Об этом говорится на главной странице компании 8 июля.



«Наши товары очень хотят к вам домой, но совершить покупку сейчас не получится», — сообщается в заглушке. В компании добавляют, что принятые заказы находятся в обработке. ИКЕА подчеркивает, что делает все для возобновления продажи товаров.

Предполагалось, что онлайн-распродажа начнется 5 июля. Однако, на сайте произошел сбой, из-за чего сделать заказы оказалось попросту невозможно. Сама IKEA не комментировала причину. ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что сайт компании искусственно «обваливали» конкуренты. Вчера вечером онлайн-распродажа на сайте IKEA возобновилась на некоторое время, однако позже покупатели снова столкнулись с перегрузкой сайта.