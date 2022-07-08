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    IKEA снова приостановила распродажу товаров на российском сайте

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    4 комментария

    Сеть товаров для дома IKEA приостановила продажи на российском сайте. Об этом говорится на главной странице компании 8 июля.

    «Наши товары очень хотят к вам домой, но совершить покупку сейчас не получится», — сообщается в заглушке. В компании добавляют, что принятые заказы находятся в обработке. ИКЕА подчеркивает, что делает все для возобновления продажи товаров.

    Предполагалось, что онлайн-распродажа начнется 5 июля. Однако, на сайте произошел сбой, из-за чего сделать заказы оказалось попросту невозможно. Сама IKEA не комментировала причину. ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что сайт компании искусственно «обваливали» конкуренты. Вчера вечером онлайн-распродажа на сайте IKEA возобновилась на некоторое время, однако позже покупатели снова столкнулись с перегрузкой сайта.

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    Комментарии 4

    MAGDANOZA08 Июл 2022 в 11:14
    Сами и обвалили, чтобы иметь возможность распродавать с наценкой. Сколько уже таких компаний со сборкой и доставкой заказа за процент плюс сумму не менее...
    +0-0
    Zlobodey08 Июл 2022 в 11:14
    Какие конкуренты ааххаахххх

    Сами же покупатели и обвалили, перегруз сайта
    +0-0
    Софокл Аристархович08 Июл 2022 в 10:58
    что-то из серии: "Ваш звонок очень важен для нас! Не кладите, пожалуйста трубку! Вам ответит первый освободившийся оператор. Ваша очередь 5 105 735-ая..."
    +0-0
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