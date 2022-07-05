Распродажа Шредингера. Петербуржцы рассказали, как штурмовали сайт IKEA, но безрезультатно

Ночные дежурства, ежеминутное обновление корзины и личные визиты в магазин на другой конец города — и ничего. Петербуржцы весь день пытались принять участие в распродаже IKEA.



Гранд-сейл «до последнего дивана», объявленный 5 июля, так и не состоялся. К вечеру жители Северной столицы не только не смогли ничего купить, но даже авторизоваться на сайте IKEA. Не очень-то и хотелось, решила часть разочарованных покупателей. Другие уже готовятся взять реванш в магазинах Финляндии и Эстонии.



До сих пор неизвестно, из-за чего произошел сбой и сколько времени потребуется на его устранение. По данным источника «Фонтанки», шведская компания планирует восстановить работу сайта к полуночи 6 июля. Надежда на покупку есть: по данным нашего издания, магазину удалось принять лишь несколько тестовых заказов.



О том, что IKEA, прекратившая работу в России 4 марта, продаст остатки товара всем желающим, стало известно в минувшие выходные. Как показал опрос «Фонтанки», в котором приняли участие 27 тыс. человек, более половины петербуржцев (57%) планировали приобрести товары уходящего с рынка бренда. Причем 16% заявили, что точно знают, чего хотят, и готовы штурмовать сайт в первых рядах. 21% рассказали, что заинтересованы в покупке, но без фанатизма. Еще 22% хотели что-то купить, но по мелочи.



Поклонники шведского мебельного бренда, которые не успели урвать вожделенные столики и гардины перед закрытием магазинов и не смогли договориться с сотрудниками компании во время закрытого сейла, готовились к тотальной распродаже заранее — изучали условия и правила и составляли список покупок.

Чтобы не пропустить начало распродажи и не упустить товар, многие дежурили на сайте, готовясь нажать на кнопку «заказать», как только такая опция появится. Но поскольку сайт не заработал, ночные бдения затянулись.



«Всю ночь не спали из-за этой «Икеи», планировали шкафы, загружали корзины, и все каекнулось», — сообщила жительница Северной столицы Мария.

«С полуночи сижу. Сайт не работает. Удалось зайти в ЛК, так список избранного пропал, корзина не работает», — рассказала Татьяна.

«Пытался с полуночи до 2 ночи. Потом утром в 9–10. Безрезультатно. Ошибка при попытке положить товар в корзину. Видимо, проблема в том, что теперь это возможно только при авторизации, а с этим проблемы», — пожаловался Алекс.



«Набрала заранее, с ночи не могла в корзину кинуть, с утра вообще из личного вылетела!» — отметила читательница «Фонтанки» Марина. Ее тезка рассказала, что пыталась сделать заказ в 00:10 и в 10 утра. «Ничего не получилось — кнопочка «купить» не появилась», — сообщила она.

Утром 5 июля корреспонденты «Фонтанки» также попытались провести эксперимент, но с тем же результатом: СМС или сообщение на почту, необходимые для авторизации, не приходили. А раз нет личного кабинета, нет покупок.

Сам ретейлер сначала хранил молчание, дозвониться в службу поддержки было невозможно — там отвечал автоответчик. Но в середине дня компания признала, что распродажа по сути не началась. «По техническим причинам прием заказов через корзину на сайте временно недоступен. Мы работаем над решением проблемы», — отметили в IKEA. В компании рассказали, что вручную обрабатывают полученные заказы, и напомнили, что товаров на складах достаточно, магазины закрыты, а отделы обмена и возврата работают в прежнем режиме.



«Фонтанке» не удалось найти людей, у которых бы получилось совершить заказ. Опрос среди читателей показал, что счастливчиков нет. Одной покупательнице удалось положить товар в корзину. «Но с доставкой не получилось, и адрес несуществующий, и магазина поблизости нет», — сообщила она.

«Удалось купить целых 5 ничего», — иронизирует другой несостоявшийся покупатель. По его словам, он делал попытки с 00:01, но не преуспел. Впрочем, после изучения цен «желание закупаться пропало», добавил он. Хотя на онлайн-площадках типа Wildberries товары IKEA продаются с еще большей накруткой.



Некоторые клиенты пытались взять IKEA в осаду, совершив личный визит. По словам корреспондента «Фонтанки», в течение часа в магазин в «Мега Дыбенко» пришли 5 человек. Все они не смогли оформить заказ на сайте и попытались как-то альтернативно сделать покупку. Но всех развернули. «Ничего заказать не удалось, сайт упал сразу. Я всю ночь мониторил, но это было бесполезно. И до сих пор сделать заказ невозможно. Они удалили все из избранного и ничего не дают: ни в избранное, ни в корзину добавить. Я приехал узнать, возможно, есть какие-то альтернативные способы покупки», — заявил один из несостоявшихся пока покупателей.



Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Впрочем, 36% петербуржцев не видят смысла в ажиотаже вокруг IKEA. «Урвать, не спать, дежурить! Люди! Вы дикари, что ли? Мамонта не поделили! Мебели совсем нет?» — рассуждает читательница «Фонтанки» Анна.

Но поклонники шведского бренда не отчаиваются и рассчитывают купить нужные товары за границей — благо ограничения для обычных путешественников снимут с 15 июля, а значит, путь в IKEA в Эстонии и Финляндии будет открыт. «Через пару недель финку откроют, «Икею» у границы построят», — рассуждает Арслан. Судя по опросу «Фонтанки», такой сценарий рассматривают 5% читателей. Тем более что у соседей с нынешним курсом рубля товары IKEA действительно обойдутся дешевле.

