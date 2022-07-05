Ни крючка, ни ножки. Что происходит в ИКЕА после начала распродажи, которой нет

Шведская компания IKEA перед уходом из России объявила о масштабной распродаже. Но что-то явно пошло не так. Сейчас особо настойчивые жители Петербурга пытаются штурмовать магазины, но безуспешно.

Сотрудники, периодически отвечающие на вопросы желающих приобрести хотя бы вешалку для «Пакса», да редкие посетители: пустота в «ИКЕА.Дыбенко» днем 5 июля разительно отличалась от той картины, к которой многие привыкли. Ни толп посетителей, ни очередей в кассы.

Разговаривать с журналистом сотрудники магазина желанием не горели. На все вопросы звучал ответ: информация на сайте. Тем временем сайт ИКЕА бездушно сообщал, что «онлайн-продажи недоступны».



Когда начнется массовая распродажа, доподлинно неизвестно. Источник сообщил, что шведская компания планирует восстановить работу сайта к полуночи 6 июля. Однако до сих пор неизвестно, из-за чего произошел сбой и сколько времени потребуется на его устранение. С ночи, по данным «Фонтанки», магазину удалось принять лишь несколько тестовых заказов.

