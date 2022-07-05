Источник рассказал, когда возобновится распродажа IKEA

Возобновление распродажи IKEA могут перенести на полночь 6 июля. Об этом рассказал «Фонтанке» источник, близкий к компании.
По его словам, сайт ретейлера планируют починить к полуночи.
Ранее сообщалось, что запланированная на 5 июля распродажа, по сути, не началась. Покупатели не могли авторизоваться, а у других не получалось выбрать товар в каталоге. Позднее ретейлер объяснил ситуацию техническими сбоями и заявил, что работает над устранением проблемы, а также обрабатывает поступившие заказы вручную.
Но, по словам собеседника издания, принять заказы компания все же не успела, за исключением нескольких текстовых.
«Фонтанка» направила запрос в пресс-службу IKEA, но не получила ответ на момент публикации.