IKEA объяснила, почему не работает сайт

Шведский ретейлер IKEA приостановил распродажу из-за технических сбоев. Сообщение об этом появилось на сайте компании 5 июля.

«В данный момент мы вручную обрабатываем полученные заказы. По техническим причинам прием заказов через корзину на сайте временно недоступен. Мы работаем над решением проблемы», — отметили в IKEA. В компании напомнили, что товаров на складах достаточно, магазины закрыты, а отделы обмена и возврата работают в прежнем режиме. Клиентам предложили следить за обновлениями на сайте.

Объявленная 5 июля распродажа IKEA началась со сбоев. Одни покупатели не могут авторизоваться, а у других не получается выбрать товар в каталоге. При этом товары в доступе стремительно заканчиваются .

Дозвониться по горячей линии до службы поддержки также невозможно. Автоответчик сообщает, что компания работает «над устранением технических неполадок», и предлагает совершить покупку позже.

Однако некоторые товары шведской сети доступны на маркетплейсах, хотя цена завышена в разы, а подлинность порой вызывает сомнения.