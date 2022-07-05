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    IKEA объяснила, почему не работает сайт

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    Шведский ретейлер IKEA приостановил распродажу из-за технических сбоев. Сообщение об этом появилось на сайте компании 5 июля.

    «В данный момент мы вручную обрабатываем полученные заказы. По техническим причинам прием заказов через корзину на сайте временно недоступен. Мы работаем над решением проблемы», — отметили в IKEA. В компании напомнили, что товаров на складах достаточно, магазины закрыты, а отделы обмена и возврата работают в прежнем режиме. Клиентам предложили следить за обновлениями на сайте.

    Объявленная 5 июля распродажа IKEA началась со сбоев. Одни покупатели не могут авторизоваться, а у других не получается выбрать товар в каталоге. При этом товары в доступе стремительно заканчиваются.

    Дозвониться по горячей линии до службы поддержки также невозможно. Автоответчик сообщает, что компания работает «над устранением технических неполадок», и предлагает совершить покупку позже.

    Однако некоторые товары шведской сети доступны на маркетплейсах, хотя цена завышена в разы, а подлинность порой вызывает сомнения.

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