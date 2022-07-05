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    Распродажа идёт — заказ не сделать. Сайт IKEA всё ещё недоступен

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    Объявленная шведской компанией IKEA распродажа началась 5 июля. Сделать покупки можно только на сайте компании, который практически не работает — одни покупатели не могут авторизоваться, а у других не получается выбрать товар в каталоге.

    Как проверил корреспондент «Фонтанки», на 10:36 по мск сайт всё ещё испытывает трудности — зайти на него под своим аккаунтом, чтобы сделать заказ, не получилось.

    Напомним, распродажа IKEA формально началась после полуночи. Практически сразу же пользователи стали жаловаться на сбои в работе сайта. Задача войти в личный кабинет оказалась невыполнимой. Тех, у кого сайт открылся, ждал неприятный сюрприз: ряд позиций оказались раскуплены буквально через несколько минут после полуночи.

    Компания обещает распродать буквально всё, до последнего дивана. После IKEA уйдет с российского рынка.

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