Распродажа идёт — заказ не сделать. Сайт IKEA всё ещё недоступен

Объявленная шведской компанией IKEA распродажа началась 5 июля. Сделать покупки можно только на сайте компании, который практически не работает — одни покупатели не могут авторизоваться, а у других не получается выбрать товар в каталоге.



Как проверил корреспондент «Фонтанки», на 10:36 по мск сайт всё ещё испытывает трудности — зайти на него под своим аккаунтом, чтобы сделать заказ, не получилось.



Напомним, распродажа IKEA формально началась после полуночи. Практически сразу же пользователи стали жаловаться на сбои в работе сайта. Задача войти в личный кабинет оказалась невыполнимой. Тех, у кого сайт открылся, ждал неприятный сюрприз: ряд позиций оказались раскуплены буквально через несколько минут после полуночи.