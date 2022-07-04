Акула с накруткой 1000%. Кто зарабатывает на ажиотаже вокруг IKEA на маркетплейсах

Пока поклонники шведского бренда томятся в ожидании финальной распродажи, на ажиотаже не прочь заработать продавцы интернет-площадок. Цены могут неприятно удивить.



Фото: Артем Геодакян/ТАСС Поделиться Поделиться





Шведский ретейлер IKEA, объявивший об уходе с российского рынка, начнет онлайн-распродажу для обычных покупателей 5 июля. Товар можно будет купить только на сайте IKEA.ru, при этом доставка доступна только в городах, где есть магазины сети.



Пока полки магазинов сейчас штурмуют бывшие сотрудники, в том числе по заказам рядовых покупателей. Но отдельные товары под шведским брендом можно найти и в интернете. «Фонтанка» присмотрелась к ассортименту и продавцам.

К примеру, на Wildberries сейчас под брендом IKEA выставлено 194 товара. Среди них и популярные сковородки, гардины, мебель. Правда, цены могут неприятно удивить. К примеру, знаменитая акула «Блохей» предлагается по цене 19 900 рублей. Для сравнения: на сайте самой IKEA эта игрушка стоит сейчас 1499 рублей. Накрутка — больше 10 раз! Пластиковые ланч-боксы на онлайн-платформе продают по 3764 рублей, на сайте самой IKEA — за 399 рублей.



Несмотря на то что новости о появлении в Интернете продукции IKEA появились одновременно с информацией о старте распродажи для сотрудников, отдельные позиции шведской сети были представлены все время, пока магазины были в простое, свидетельствуют данные сервиса аналитики продаж на маркет-плейсах Eggheads.

Обвал продаж случился в начале марта, когда ретейлер объявил о закрытии магазинов. Затем выручка продавцов чуть поднялась и находилась на стабильном уровне. Заметный скачок случился в середине июня. Вероятно, ажиотаж был связан с тем, что 15 июня IKEA объявила, что продаст все свои четыре фабрики в России, а товары на складах распродадут сотрудникам и клиентам. В ожидании тотальной распродажи от самого ретейлера продажи снова пошли в рост.



Фото: eggheads.solutions Поделиться Поделиться





Фото: eggheads.solutions Поделиться Поделиться





Всего с начала марта по конец июня продавцы Wildberries наторговали товарами IKEA на сумму 3,8 млн рублей, продав почти 2,8 тысячи единиц товаров. Причем половина заказов и почти половина выручки (1465 штук и 1,6 млн рублей) пришлась на июнь. Также на площадке можно найти предложения с русскоязычным названием бренда («ИКЕА», «ИКЕЯ»), но их продажи крайне незначительны (с начала марта 340 тысяч рублей)

По сравнению с оборотами самого шведского ретейлера результат более чем скромный. Так, выручка ООО «Икеа Дом», которое управляет 14 магазинами IKEA в РФ, в 2021 году составила 157 млрд рублей.



На фоне дефицита продавцы на Wildberries «подкручивали» цену. По оценке Eggheads, колебания стоимости популярных позиций могли составлять 1,5–2 раза, хотя цена для обычного покупателя, с учетом скидки, менялась более плавно. При этом часто товары временно исчезали из продажи, по всей видимости, из-за отсутствия необходимого количества запасов.



В итоге покупательский спрос остался не удовлетворен. По статистике, упущенная выручка только за последний месяц составила 1,4 млн рублей. Это означает, что если бы определенные единицы товаров были в наличии на маркетплейсе, то поставщики могли заработать почти в два раза больше, чем по факту, отмечают в Eggheads.



А это точно IKEA?

По данным Eggheads, товары IKEA на Wildberries предлагают 67 поставщиков, но активно продают всего 41, остальные приостановили свою деятельность. При многообразии ассортимента напрашивается резонный вопрос: где продавцы берут товар, раз сама IKEA приостановила работу, и, покупая раритетную акулу за 19 тысяч рублей, можно ли быть уверенным в ее подлинности?

Так, одним из первых товаров, появившихся на маркетплейсе, была блинная сковорода. Ее поставляет предприниматель Алексей Скворцов. По данным системы аналитики, всего у него заказали 116 штук. При этом в запасе у этого поставщика на данный момент еще 2018 единиц, то есть при текущем уровне спроса (2–3 в день) товара хватит на два года.



Но в отзывах пользователи отмечают, что никаких опознавательных знаков, что это именно икеевская сковорода, на товаре нет. «Блины к ней прилипают(((тут же попробовала на старой сковородке «Икеи» — все чудно», — сообщает одна из покупательниц. Однако в переписке с клиентами представитель бренда настаивает, что товар подлинный, а «этикетка, вероятно, оторвалась в процессе упаковки». Также Алексей Скворцов торгует на Wildberries товарами для дома под брендом «Скворцандо» и обувью Moda Donna.



У поставщика Texno Parts можно найти кухонные полотенца под брендом IKEA, но совсем не типичных для шведского бренда ярких цветов. Аналогичные позиции на сайте самого ретейлера найти не удалось, но на Wildberries за последнюю неделю цена на них скакнула в два раза. Также поставщик предлагает под шведским брендом прорезыватели для зубов и щепу ольховую. В ассортименте самой IKEA такие товары отсутствуют.

В лидерах по числу заказов продукции IKEA, по данным Eggheads, также индивидуальные предприниматели Гюльназ Шабаева и Антонина Драгомирова (бренд «Спасибо этому дому»). Каждая из них продала примерно по четыре сотни товара. Немного отстала от них ИП Софья Мустафина, которая исполнила 271 заказ по продукции под брендом IKEА.



Предприниматели не ответили на запросы «Фонтанки». Но, как минимум, Антонина Драгомирова ранее вела бизнес с IKEA. Ее компания «4 колеса» специализируется на доставке продукции IKEA, Obi, Hoff во Владимир. На страничке предприятия говорится, что оно намерено участвовать в распродаже IKEA для обычных покупателей и принимает заказы.

Бренд «Идея в дом» (логотип в желто-синих цветах IKEA, шрифт тоже похож на шведский бренд) продал на Wildberries 56 единиц товара IKEA и 30 ИКЕА. Ярославский предприниматель Александр Андронов не стал раскрывать, откуда берет товар, сославшись на коммерческую тайну. «Могу только сказать, что все товары «Икеа», которые представлены у нас в магазине на Wildberries, являются оригинальными и продавались бы в IKEA, если бы она была открыта», — отметил он. На вопрос, могут ли идти товары со складов поставщиков IKEA, предприниматель не ответил, но уточнил, что сам шведский ретейлер пока «никому ничего не продает ни оптом, ни в розницу». На страничке Александра Андронова «ВКонтакте» есть репост сообщения группы «Доставка товаров из IKEA в Ярославль» с объявлением о продаже остатков оптового склада шведской сети. «Есть возможность выкупить постельное белье и некоторые другие товары из текстиля ассортимента ИКЕА. Стоимость услуг — 10% от стоимости товара», — говорится там.



Лидер по широте ассортимента на Wildberries, предприниматель Захар Черников (более 100 товаров под брендами «ИКЕА» и «ИКЕЯ») отказался отвечать на вопросы корреспондента о происхождении продукции.

Бренд IKEA не вошел в список товаров, разрешенных для параллельного импорта, опубликованный Минпромторгом, хотя отдельные позиции могут попадать в категории, разрешенные «в целом». Это значит, что продавать бренды на маркетплейсе можно только при разрешении от правообладателя товарного знака. Но если такой возможности нет, продавец может выводить аналоги и все равно забрать себе большую долю упущенной выручки, при грамотном подходе к поставкам, корректном заполнении карточек и грамотном анализе ниши, отмечают в Eggheads.

В пресс-службе Wildberries на вопрос «Фонтанки» о том, как модерируется продукция «ушедших» брендов, сообщили, что платформа «открыта для сотрудничества со всеми продавцами, продукция которых реализуется в соответствии с законодательством страны». Продавцы маркетплейса обязаны иметь всю необходимую разрешительную документацию для продажи товара: они должны ее предоставлять не только самой площадке, но и покупателям по первому запросу. «При выявлении нарушений Wildberries применяет санкции — от блокировки товара до полной блокировки продавца на онлайн-площадке», — отметили в компании.



Для предотвращения появления подделок платформа взаимодействует с крупными российскими и международными производителями. «Также продавцы могут и самостоятельно решать возникающие претензии друг к другу в части, например, авторских прав — мы предоставляем всю необходимую им контактную информацию», — заключили в Wildberries.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

