IKEA продаст все фабрики в России

IKEA продаст все свои четыре фабрики в России, которые находятся в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Как пишет 15 июня РИА Новости со ссылкой на заявление компании, новых владельцев для фабрик уже ищут.



Принадлежащие IKEA торговые центры «Мега» продолжат работать.



Кроме того, компания сократит штат сотрудников на собственных производствах. Товары для дома, которые находятся на складах, распродадут сотрудникам и клиентам.

