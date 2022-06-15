    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 12

    2 м/с, вос

    750мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd57.09eur59.25
    ТЕМА ДНЯ

    ПМЭФ 2022: Что там внизу у «Дуняши»

    Петербуржец в пленуПМЭФ 2022Что происходит на УкраинеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    IKEA продаст все фабрики в России

    14262
    53 комментария

    IKEA продаст все свои четыре фабрики в России, которые находятся в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Как пишет 15 июня РИА Новости со ссылкой на заявление компании, новых владельцев для фабрик уже ищут.

    Принадлежащие IKEA торговые центры «Мега» продолжат работать.

    Кроме того, компания сократит штат сотрудников на собственных производствах. Товары для дома, которые находятся на складах, распродадут сотрудникам и клиентам.

    В начале марта IKEA приостановила бизнес в России, а после трехмесячного простоя ретейлер объявил о частичном возобновлении работы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ13

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (53)

    Piter Russo
    Сотрудники посольств украины и американцы чуть ли не каждый день звонили менеджменту икея в швеции и требовали ухода из РФ.
    Угрожая сильно осложнить их бизнес. Рынок в США для них более важный чем РФ. Вот и приняли решение.
    mors2
    Качественной мебели по доступным ценам больше нет.
    mors2
    25
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close