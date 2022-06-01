IKEA частично возобновила работу в России. Что это значит?

С 1 июня магазины IKEA в Петербурге вновь открыли двери. «Фонтанка» рассказывает, как они будут работать и что изменилось в условиях возврата.



Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Шведский ретейлер IKEA после почти трехмесячного простоя объявил о частичном возобновлении работы в России. Теперь в некоторых магазинах отделы обмена и возврата принимают клиентов по расширенному графику.

Как передает корреспондент «Фонтанки» из магазина в «Мега Дыбенко», ажиотажа пока не наблюдается. В очереди около трех человек. В открывшихся торговых точках ничего купить нельзя. Оценить наличие товара тоже не представляется возможным: вход в сам магазин по-прежнему ограничен. Ресторан не работает.



Сотрудники утверждают, что и не прекращали работу, однако буквально неделю назад тот же магазин в «Мега Дыбенко» встречал посетителя наглухо закрытым, но через решетку был виден персонал, который суетился в торговом зале.

Какие магазины IKEA возобновили работу в Петербурге?

Открыты не все магазины. Например, в Петербурге с 1 июня работают оба центра — в «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», но все еще закрыты четыре студии в «Атлантик Сити», «Жемчужной плазе», «Лете» и на Невском проспекте. Полный список опубликован на сайте ретейлера.



По какому графику работают магазины?

С 1 июня отделы обмена и возврата будут работать со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. Центр поддержки клиентов работает каждый день с 08:00 до 21:00.

Для сравнения, в мае магазины работали на обмен и возврат с 17:00 до 20:00.

Каковы условия возврата?



Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Обменять можно только на тот товар, который есть в наличии. Деньги клиентам перечисляются на банковскую карту или на расчетный счет. «По техническим причинам мы испытываем трудности с возвратом средств наличными», — сообщает IKEA.



Также есть возможность вернуть деньги за подарочную карту или карту возврата. Условия аналогичные — на карту или на счет. В марте компания продлила действие подарочных карт на шесть месяцев.

Действует ли гарантия на товары?

Полная гарантия по-прежнему действует на все товары IKEA. Если приобретенный до закрытия магазинов товар оказался некачественным, действует услуга возвратной доставки. Обменять товар можно тоже в том случае, если нужная позиция есть в наличии, если нет — можно вернуть деньги.



Когда магазины возобновят полноценную работу?

Пока на сайте IKEA по-прежнему говорится, что «продажи приостановлены на неопределенный срок». Ретейлер предлагает следить за информацией на сайте.

Собеседники «Фонтанки» на рынке торговой недвижимости не исключают, что раз IKEA начала работать на обмен по расширенному графику, то компания смогла наладить альтернативную логистику, а значит, и в ближайшем будущем сможет начать полноценную работу.

Как будут работать прочие сервисы IKEA?

Сервис планирования кухни/гардероба остановлен. Услуга сборки и прием мебели на переработку также недоступны. Сроки перезапуска зависят от сроков возобновления продаж IKEA в России.



Справка

IKEA объявила о приостановке как минимум на три месяца всего экспорта и импорта в Россию и Белоруссию и всех производственных операций с 4 марта. Закрытие магазинов спровоцировало небывалый ажиотаж — петербуржцы устремились покупать оставшиеся на полке товары. Совокупная выручка 14 российских юрлиц, связанных с головным материнским предприятием шведского концерна — Stichting INGKA Foundation, согласно последней отчетности за 2020 год, превысила 254 миллиарда рублей. В российской IKEA работают около 15 тыс. сотрудников. Ранее компания пообещала продолжить выплачивать им зарплату до августа.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

