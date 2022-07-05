IKEA начала последнюю распродажу: как купить товары

После распродажи для сотрудников магазины IKEA открылись и обычным людям — но только в онлайн-формате Фото: Елена Латыпова / NGS55.RU Поделиться Поделиться





Сегодня, 5 июля, в России стартовала большая распродажа IKEA: купить можно любой товар, который останется на складе. Компания сворачивает свои магазины в стране и распродает остатки перед окончательным уходом с российского рынка. На сайте IKEA уже сообщили, что покупки можно будет совершить только онлайн, а продолжаться распродажа будет до тех пор, пока товары на складах не закончатся. Кроме того, доставка будет доступна лишь в радиусе 50 километров от тех городов, где есть магазины IKEA.

Пока купить товары на сайте не получается: утром 5 июля каталог с информацией о наличии и возможности доставки каждого товара уже доступен пользователям, однако при попытке авторизации сайт выдает техническую ошибку.

Без авторизации невозможно сложить товар в корзину Скриншот: Городские порталы Поделиться Поделиться





Понизятся ли цены во время распродажи? Как можно будет забрать покупки? Можно ли будет поучаствовать в распродаже, если в городе не было магазина IKEA? Разбираемся в этих сложностях.

Почему распродажу не объявили раньше? 27 июня IKEA начала закрытую распродажу для своих сотрудников в России. Представители IKEA пообещали, что именно их сотрудники получат право первыми выбрать лучшие товары, и эта распродажа ожидаемо вызвала большой ажиотаж. На «Авито» даже появлялись объявления, в которых люди искали сотрудников IKEA и предлагали заплатить, чтобы те купили для них нужные вещи.

Распродажа вызвала большой ажиотаж среди сотрудников Екатерина Рябчук / MSK1.RU

Что будут продавать?

На онлайн-распродаже можно будет купить все товары, информация о наличии которых есть на сайте IKEA. Доступны будут даже крупногабаритные товары: гардеробы, системы хранения, кухни. Для проверки и заказа таких сложных систем нужно будет обратиться в Центр поддержки клиентов (но там не смогут помочь с планированием). Кроме того, некоторые виды товаров (например, петли) нельзя будет купить отдельно — только в комплекте со шкафом, гардеробом и так далее.

Сколько будут стоить товары?



Радоваться возможному снижению цен не стоит: как указано на сайте, его не будет — так же, как и скидок по карте IKEA Family. Кроме того, нельзя будет оформить товар в рассрочку или взять его в кредит. Невозможно будет также купить подарочные и виртуальные карты магазина.

— Виртуальные карты можно использовать для онлайн-покупок, а подарочные карты предназначены для оплаты в магазинах IKEA — использовать их онлайн технически невозможно. Деньги за подарочные и виртуальные карты можно вернуть в отделе IKEA Сервис, — сообщили на сайте.



В каких городах можно купить товары IKEA?

Доставка будет доступна только в тех городах, где находятся магазины IKEA: это Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара и Уфа; а также на прилегающих к ним территориях (не более 50 километров от города). Проверить возможность доставки по адресу можно на странице товара или на этапе оформления покупки в корзине.

Из-за нового распределения заказать доставку в другой город (туда, где нет магазинов IKEA) невозможно. Есть лишь возможность воспользоваться услугой «Закажи и забери» (самовывоз) в ближайшем магазине и забрать товар самостоятельно или заказать грузовое такси. При этом заказ нужно будет забрать в выбранный временной интервал, поскольку время хранения ограничено — это сделано для того, чтобы успеть выдать как можно больше заказов и обеспечить максимальную пропускную способность склада. Если не забрать заказ вовремя, он будет расформирован, а деньги вернутся на счет, с которого был оплачен товар.



Кроме того, можно будет оформить самовывоз из магазинов или пунктов выдачи заказов партнеров (Ozon и Почта России). Но это доступно только для городов, где есть магазины IKEA, и на прилегающей к ним территории (не более 50 километров от города). Доставка до пунктов выдачи заказов в других городах недоступна. — Если вы видите, что ваш товар есть в наличии, но при этом не можете заказать его доставку, оформите самовывоз из этого магазина, — пояснили в пресс-службе IKEA. — Комплексные товары, состоящие из нескольких частей, могут быть недоступны для доставки целиком. На этапе оформления покупки в корзине вы увидите, какие из частей не могут быть доставлены. Проверьте их наличие и возможность самовывоза.



А что будет с сервисами IKEA?

Во время онлайн-распродажи недоступными будут многие сервисы магазина. Например, нельзя будет спланировать интерьер вместе со специалистом IKEA — при необходимости это придется делать самостоятельно. Также будут недоступны услуги сборки мебели, пошива, дизайна, выкупа и передачи мебели в переработку.

