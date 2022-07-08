Финляндия учла высказывания Путина о возвращении русских земель

В Финляндии учли высказывание президента России Владимира Путина о роли Петра I, возвращавшего русские земли, но широко не обсуждали, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью «Фонтанке».
Как напомнил Хаависто, на вопрос о том, как оценили в Финляндии это высказывание, «Россия имеет давнюю историю, в которой мы можем черпать многое и в наши дни». Он отметил сотрудничество по линии российской науки и искусства, экологии и социальной деятельности, а также заявил, что для него лично важное значение всегда имело региональное сотрудничество с Петербургом, а также взаимодействие по вопросам Балтийского моря.
«Будем надеяться на изменение действий России и прекращение эскалации [...] (здесь и далее в местах, помеченных [...] глава МИД Пекка Хаависто использовал другую терминологию, но редактор изменил формулировку в соответствии с российским законодательством. — Прим. ред.) так как это даст возможность для продолжения этих плодотворных форм сотрудничества в будущем, — отметил глава МИД Суоми. — Выступления президента Путина учтены в Финляндии, однако пока широко не обсуждены».
Ранее президент России Владимир Путин сравнил современную Россию с петровской и заявил, что «Петр I возвращал и укреплял территории, на нашу долю тоже выпала эта участь».
«Фонтанка» опубликует полную версию интервью с Пеккой Хаависто в понедельник, 11 июля. Сейчас можно узнать, что он думает про возможное закрытие посольства Финляндии в России, про отношение к русским туристам в Суоми и про быстрое вступление в НАТО.
Граница с Финляндией откроется для всех с 15 июля. О новых правилах её пересечения читайте в разборе «Фонтанки».