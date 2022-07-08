Финляндия учла высказывания Путина о возвращении русских земель

В Финляндии учли высказывание президента России Владимира Путина о роли Петра I, возвращавшего русские земли, но широко не обсуждали, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью «Фонтанке».



Как напомнил Хаависто, на вопрос о том, как оценили в Финляндии это высказывание, «Россия имеет давнюю историю, в которой мы можем черпать многое и в наши дни». Он отметил сотрудничество по линии российской науки и искусства, экологии и социальной деятельности, а также заявил, что для него лично важное значение всегда имело региональное сотрудничество с Петербургом, а также взаимодействие по вопросам Балтийского моря.