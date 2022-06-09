«Доля возвращать и укреплять». Путин сравнил современную Россию с петровской

Президент РФ Владимир Путин сравнил судьбы современной России и империи времен Петра I и пришел к выводу, что они похожи. Он рассказал об этом 9 июня на встрече с молодыми предпринимателями, трансляция которой шла на канале «Россия 24».

«Сейчас мы были на выставке, посвященной 350-летию Петра I. Почти ничего не изменилось, удивительно! <...> Петр Первый Северную войну вёл 21 год. Казалось бы, воевал со Швецией, чего-то отторгал. Ничего он не отторгал, он возвращал. Да!» — заявил президент.