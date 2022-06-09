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    «Доля возвращать и укреплять». Путин сравнил современную Россию с петровской

    1609
    21 комментарий

    Президент РФ Владимир Путин сравнил судьбы современной России и империи времен Петра I и пришел к выводу, что они похожи. Он рассказал об этом 9 июня на встрече с молодыми предпринимателями, трансляция которой шла на канале «Россия 24».

    «Сейчас мы были на выставке, посвященной 350-летию Петра I. Почти ничего не изменилось, удивительно! <...> Петр Первый Северную войну вёл 21 год. Казалось бы, воевал со Швецией, чего-то отторгал. Ничего он не отторгал, он возвращал. Да!» — заявил президент.

    Далее он провел параллели с современностью: «Петр I возвращал и укреплял территории, на нашу долю тоже выпала эта участь».

    На этой же встрече Путин говорил о важности суверенности для государства: «Любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет, потому что не бывает промежуточных состояний. Или страна является суверенной, или колонией. Как бы колонии ни называть. Сейчас не буду приводить какие-то примеры, чтобы никого не обижать, но если страна не в состоянии принимать суверенных решений, это уже колония. А колонии исторических перспектив не имеют».

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    Комментарии (21)

    VKuser3931563
    "Товарищ Путин, Вы большой учёный..."
    VKuser3931563
    Тема печенек и половников не расскрыта.
    своих не бросаем
    я обожаю этого сказочного, он реально воплотил в жизнь 1984 Дж. Оруэлла.
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