Номер на Халида. Мошенники придумали новую схему, как развести на деньги

Мошенники придумали новую схему для обмана бизнесменов. Они присылают на электронную почту приглашение поучаствовать в тендере, где заказчик — организация с именем, которое знает вся страна. На кону — кругленькая сумма, а чтобы ее получить, нужно заплатить взнос, или внести комиссию, или же за плату устранить ошибки в заявке на тендер



Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Не нужно объяснять, что происходит с собеседником, получившим деньги, — конечно же, он исчезает.



Предложение на миллион

Заманчивое предложение поучаствовать в тендере от ПАО «Аэрофлот» почти на полтора миллиона рублей получила петербургская клиника «Фейсконтроль».

— Я ехала на работу 5 июля, когда мне позвонила администратор и рассказала, что на электронную почту клиники пришло приглашение. Затем в клинику поступил звонок от отправителя заявки — Сергея Сергеевича. Он представился сотрудником тендерного отдела, предложил сразу откликнуться на письмо, — говорит психолог клиники Алёна Мургина, которой поручили изучить документы.



«Интересует подписание прямого договора в связи со сменой исполнителя», — уверял «Сергей Сергеевич» в сопроводительном письме.

Предложение выглядело простым в исполнении: продать заказчику ПАО «Аэрофлот» 11 сертификатов на косметологические услуги номиналом 120 тысяч рублей каждый. Заманчивой казалась и сумма контракта — 1 миллион 320 тысяч рублей.

Но некоторые моменты Алёну насторожили.

— Он торопил, что мне показалось очень странным. Мы уже участвовали в тендерах — это всегда сложные и длительные процедуры, которые требуют кропотливого внимания, — говорит она.



Следующее, что заметила Алёна, — в корпоративной подписи сотрудника «тендерного отдела» был указан только мобильный телефон, а имя корпоративного домена, с которого было отправлено письмо, выглядело совсем уж наивным — aerotend.ru.

— Первая часть слова — от «Аэрофлота», вторая — что-то про тендер — выглядит, как для совсем несведущих людей. Ну и, кроме того, у них нет даже сайта, — делится наблюдениями Алёна.

Номер на Халида

Есть несколько моментов, которые показались странными и журналисту «Фонтанки». Например, домен aerotend.ru, с которого 5 июля в косметологическую клинику улетело «приглашение на участие в тендере», был зарегистрирован накануне днем, 4 июля.



Отдельная тема — номер телефона, который указал для обратной связи «Сергей». Идентификатор звонков getcontact.com определил его владельцем некоего Халида. К тому же он оказался отключен.

Неубедительно выглядел и договор «на сертификаты»: не было в нем ни названия лица, с кем клинике предлагалось заключить контракт, ни реквизитов. Вместо «договор» эту бумажку так и подмывало назвать «болванкой», которую можно скачать в интернете.

«Я вам дважды звонила — постоянно занято»

Как далеко зайдет «Сергей Сергеевич» в желании заключить «договор» и какую плату потребует за «участие в тендере»? Журналист «Фонтанки» связался со специалистом «тендерного отдела» по электронной почте. Беседа расклеилась в самый неподходящий момент.



5 июля:

«Сергей, добрый день! Вы направляли предложение на участие в тендере на покупку сертификатов на косметологические услуги для сотрудников «Аэрофлота». Прошу уточнить актуальность предложения и указать номер телефона для связи». «Добрый день! Принял Ваш запрос». 6 июля пришел ответ:

«Направляю контактный номер телефона для прямой связи … (номер уже другой, getcontact.com ответил, что владелец предпочел быть невидимым в идентификаторе. — Прим. ред.)». Можно было бы задаться вопросом: зачем скрываться лицу, предлагающему заключить договор на обслуживание одного из крупнейших в стране предприятий гражданской авиации? Но тут, похоже, и так уже всё понятно.



«Сергей, я вам дважды звонила — постоянно занято. Как до вас дозвониться-то?» «Добрый день! Принял Ваш запрос». «Может, я в офис к вам подъеду?» — не сдавался журналист и отправил вдогонку очередное сообщение, не желая верить в творческое фиаско.

Увы, ответа так и не случилось. Не исключено, что настойчивого «сотрудника тендерного отдела» спугнула встречная настойчивость.

«Вот это счастье!»

Похожую историю в блоге manyletters.ru рассказали сотрудники московской фирмы, которой предложили поучаствовать в тендере «на размещение рекламных материалов в поиске Яндекса» для нужд ПАО «Аэрофлот» . Плата за работу была предложена весьма аппетитная — 10 с половиной миллионов рублей!



— Вот это счастье, подумали мы, заполнили заявку и отправили. Через неделю с нами связался менеджер отдела закупок (так он представился) и сообщил, что наше предложение прошло отбор и сейчас мы должны предоставить еще дополнительную информацию о нас. Но в целом мы почти в финале, — рассказали москвичи.

Наживку они не проглотили — как и Алёну, от дальнейшего общения их остановил странный адрес отправителя и отсутствие городского номера для связи в заявке.



Запросите документы

В сервисе поиска государственных и коммерческих закупок «Контур.Закупки» уверяют — реальные заказчики не рассылают извещения о закупке и не зазывают на тендер по телефону. Есть несколько простых способов проверить, всё ли в порядке с контрагентом, который приглашает вас на конкурс.

— Запросите реквизиты и учредительные документы — реальный заказчик вам не откажет. Проверьте наличие заявки на площадке для торгов — если ее нет, ответ очевиден, — рассказали в компании «Контур.Закупки».

В компании «Аэрофлот» о том, что кто-то пытался действовать от ее имени, уже знают.

— Мы никаких заявок на тендер не отправляли. Передадим сведения в наш отдел безопасности, возможно, привлечем правоохранительные органы, — сообщил журналисту «Фонтанки» пресс-секретарь ПАО «Аэрофлот» Максим Фетисов.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»