Третий генерал — в СИЗО. Московский суд не отпустил в Петербург начальника УГИБДД Семёнова

Басманный суд Москвы собрал в следственном изоляторе трёх генералов и судебного пристава, обвиняемых в использовании должностных полномочий вопреки интересам службы в Петербурге.
Об избрании меры пресечения Алексею Семёнову 6 июля сообщает пресс-служба Басманного районного суда. Перспектива начальника петербургского УГИБДД на ближайшие два месяца совпала с остальными фигурантами — генералами Умновым и Абакумовым и старшим судебным приставом из Невского района города Еленой Копьёвой, ранее руководившей юротделом в управлении ГИБДД.
Все четверо арестованы. Абакумов заключён под стражу до 6 сентября, остальные — до 5 сентября.
Об обстоятельствах путешествия из Петербурга в Москву уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями со средствами Фонда ГУВД и подоплёке обысков у силовиков читайте в материале «Фонтанки» «Трех генералов одним кликом. Петербургская программа МВД доказала теорему ФСБ».