    Пробки

    1/10

    usd62.91eur64.33
    ТЕМА ДНЯ

    Дело трех генералов

    Жилье в ФинляндииСамооборона от акулыПогода в ПетербургеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Третий генерал — в СИЗО. Московский суд не отпустил в Петербург начальника УГИБДД Семёнова

    4445
    3 комментария

    Басманный суд Москвы собрал в следственном изоляторе трёх генералов и судебного пристава, обвиняемых в использовании должностных полномочий вопреки интересам службы в Петербурге.

    Об избрании меры пресечения Алексею Семёнову 6 июля сообщает пресс-служба Басманного районного суда. Перспектива начальника петербургского УГИБДД на ближайшие два месяца совпала с остальными фигурантами — генералами Умновым и Абакумовым и старшим судебным приставом из Невского района города Еленой Копьёвой, ранее руководившей юротделом в управлении ГИБДД.

    Все четверо арестованы. Абакумов заключён под стражу до 6 сентября, остальные — до 5 сентября.

    Об обстоятельствах путешествия из Петербурга в Москву уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями со средствами Фонда ГУВД и подоплёке обысков у силовиков читайте в материале «Фонтанки» «Трех генералов одним кликом. Петербургская программа МВД доказала теорему ФСБ».

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 3

    montero306 Июл 2022 в 23:28
    “Бандитский Петербург”...Продолжение следует...
    +1-0
    FedorGr06 Июл 2022 в 23:18
    Когда то анализ делался, сколько времени надо, что бы арестованный стал активным помощником следователя. Самыми слабыми оказались милиционеры, при этом чем более высокого звания, тем срок был меньше, а активность больше. Действительно хочется сказать - работайте братья. Кто только всю эту кашу будет разгребать в будущем. Сломаны устои власти, кто был выше того редко трогали, чаще забывали..
    +0-0
    VKuser17419822106 Июл 2022 в 23:13
    Работайте братья! А сколько генералов еще на свободе!
    +1-1
    читать все комментариидобавить комментарий
    Комментарии
    3

    Новости компаний

    close
    close