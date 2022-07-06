В деле о злоупотреблении средствами Фонда полиции Петербурга помимо трех генералов появилась женщина

В Басманный суд Москвы СК принес ходатайство не только об аресте помощника министра МВД Сергея Умнова, начальника ГИБДД Петербурга и области Алексея Семенова и бывшего заместителя начальника ГУ МВД Ивана Абакумова, но и бывшего руководителя юротдела ГИБДД Елены Копьёвой.
Об этом 6 июля сообщает пресс-служба Мосгорсуда. Ей, как и трем генералам, предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, должностные лица петербургского главка использовали деньги Фонда содействия программам ГУВД СПб и ЛО для личных нужд.
Елена Копьёва в 2001 году окончила Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «юриспруденция». В период с августа 2002 года по июль 2011 года работала в Управлении ГИБДД ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в должности старшего юрисконсульта юридической группы; в период с августа 2011 года по июль 2012 года работала в должности начальника отделения по правовому сопровождению полиции 4-го отдела правового управления ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области; в период с июля 2012 года по апрель 2014 года работала в должности начальника 8-го отдела УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области; с апреля 2014 года работала в должности начальника 9-го отдела УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Но около года назад ушла. И сейчас занимает должность старшего судебного пристава-начальника отдела Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга.