В деле о злоупотреблении средствами Фонда полиции Петербурга помимо трех генералов появилась женщина

Елена Копьёва в 2001 году окончила Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «юриспруденция». В период с августа 2002 года по июль 2011 года работала в Управлении ГИБДД ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в должности старшего юрисконсульта юридической группы; в период с августа 2011 года по июль 2012 года работала в должности начальника отделения по правовому сопровождению полиции 4-го отдела правового управления ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области; в период с июля 2012 года по апрель 2014 года работала в должности начальника 8-го отдела УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области; с апреля 2014 года работала в должности начальника 9-го отдела УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Но около года назад ушла. И сейчас занимает должность старшего судебного пристава-начальника отдела Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга.