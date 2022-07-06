Экс-глава петербургской полиции задержан. Сергей Умнов дослужился до помощника министра МВД, а сейчас сидит в СИЗО на Петровке, 38. Ему вменяют злоупотребление полномочиями. Причина — созданный задолго до Умнова фонд. В него делали взносы коммерческие МРЭО. Все средства шли на нужды полиции: покупали канцелярию, обновляли автопарк. Сейчас ФСБ проводит следственные действия. Дело возбудили два года назад. Кто такой Сергей Умнов? Он начинал патрульно-постовым в 1980-х. В 2012-м стал начальником ГУ МВД Петербурга. Сразу после бегства генерала Суходольского — о восстании питерских оперов говорила вся страна. Главным полицейским Петербурга Умнов пробыл семь лет. При нем задерживали депутатов ЗакСа. Например, Светлану Нестерову из «Единой России». Угрозыск нашел подозреваемых в расстреле полицейских в 2015-м. Но подозреваемых оправдал суд. «Мстителей ГИБДД» тоже нашли при Умнове. Они закладывали СВУ к местам стоянки нарядов. От их «развлечений» пострадала женщина-пешеход.

