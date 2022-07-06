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    Кто такой Сергей Умнов?

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    10 комментариев

    Экс-глава петербургской полиции задержан. Сергей Умнов дослужился до помощника министра МВД, а сейчас сидит в СИЗО на Петровке, 38. Ему вменяют злоупотребление полномочиями. Причина — созданный задолго до Умнова фонд. В него делали взносы коммерческие МРЭО. Все средства шли на нужды полиции: покупали канцелярию, обновляли автопарк. Сейчас ФСБ проводит следственные действия. Дело возбудили два года назад. Кто такой Сергей Умнов? Он начинал патрульно-постовым в 1980-х. В 2012-м стал начальником ГУ МВД Петербурга. Сразу после бегства генерала Суходольского — о восстании питерских оперов говорила вся страна. Главным полицейским Петербурга Умнов пробыл семь лет. При нем задерживали депутатов ЗакСа. Например, Светлану Нестерову из «Единой России». Угрозыск нашел подозреваемых в расстреле полицейских в 2015-м. Но подозреваемых оправдал суд. «Мстителей ГИБДД» тоже нашли при Умнове. Они закладывали СВУ к местам стоянки нарядов. От их «развлечений» пострадала женщина-пешеход.

    Евгений Вышенков, заместитель главного редактора «Фонтанки.ру»:

    — Семилетнее правление Сергея Умнова в петербургской полиции держится на трех китах. Первое: весь руководящий состав, все полковники, все генералы — это петербуржцы, которые начинали так или иначе с ним работать. Второе: это правление медленное и спокойное. И если кто-то сказал, что Сергей Умнов кричит, значит, он не знает Умнова, не служил в милиции и в полиции. И третье: при возникновении у него высоких проблем он опирался на двух людей — на Валентину Матвиенко и на патриарха.

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    Комментарии 10

    26055936106 Июл 2022 в 21:50
    Неправильно это - задерживать людей и помещать их под стражу по подобным делам. Про Умнова ничего плохого сказать не могу - не скандальный, не корыстный.
    +0-0
    Гера-Фотич06 Июл 2022 в 21:46
    Что же вы журналисты отрицательные комменты удаляете? Некрасиво! Попахивает плохо!
    +0-0
    Гера-Фотич06 Июл 2022 в 21:42
    Умнов всегда был тихоней и перестраховщиком. Лишний документ не подпишет - заму отдаст! Лишней инициативы не проявит - заставит другого! Ничего хорошего для ГУВД не сделал. Вот за это пусть посидит немного. Потом выпустят за недоказанностью!
    +1-0
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