Бывшего начальника петербургского главка Умнова заключили под стражу без лишних ушей

Генерал Сергей Умнов не избежал ареста в Басманном районном суде Москвы. В следственном изоляторе помощнику главы МВД России предстоит провести два месяца.
Об аресте Умнова 6 июля сообщает пресс-служба суда. Бывшему начальнику полицейского главка Петербурга вменяют злоупотребление должностными полномочиями со средствами Фонда ГУВД. Под стражу его заключили до 5 сентября, меру пресечения суд избирал в закрытом режиме.
Ранее Басманный райсуд столицы аналогичным образом решил судьбу экс-руководителя юротдела ГИБДД Елены Копьёвой. Третий фигурант — замначальника по тылу ГУ МВД Петербурга и Ленобласти Иван Абакумов. Четвёртый фигурант и третий генерал в деле — начальник регионального УГИБДД Алексей Семёнов, меру пресечения им ещё не избирали.
О подоплёке обысков, которые прошли у петербургских генералов накануне, читайте в материале «Фонтанки».