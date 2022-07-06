Депутатам Госдумы предложили провести отпуск в Донбассе: новости о спецоперации и санкциях за 6 июля

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал коллегам провести отпуск по-новому Фото: Duma.gov.ru Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 6 июля .

«Тинькофф» приостановил исходящие SWIFT-переводы

«Тинькофф» ввел ограничение на исходящие SWIFT-переводы во всех валютах — оно будет действовать с 6 июля до 1 октября. В банке объяснили, что это решение связано с «невозможностью обеспечить приемлемый уровень сервиса для наших клиентов из-за ежедневно ужесточающихся требований западных контрагентов».

Ранее «Тинькофф» ввел комиссию за входящие SWIFT-переводы. Она составляет 3% от суммы перевода, но не менее 200 условных единиц и не более суммы перевода. Мы подробно рассказывали о том, что делать с валютой, которая осталась у вас в банке.

«Контрсанкционная информация» стала гостайной

Госдума приняла закон, разрешающий отнести к гостайне сведения об объеме российских золотовалютных резервов. Кроме того, депутаты ограничили распространение информации о внешнеторговых сделках российских компаний, которая может привести к санкциям против них — так называемая контрсанкционная информация. Переход на сторону противника — госизмена

Госдума приняла закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в вооруженном конфликте. Наказание — от 12 до 20 лет лишения свободы. Кроме того, депутаты приняли закон об уголовной ответственности за призывы к действиям против безопасности России, за участие в военных действиях против нее и за конфиденциальное сотрудничество с иностранными спецслужбами.



Депутатам посоветовали провести отпуск в ДНР и ЛНР Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал депутатам посвятить отпуск работе в ДНР и ЛНР. — Будет время, когда нет пленарных заседаний. Поэтому можно совершенно спокойно, без пропусков пленарных заседаний, поехать в ДНР и ЛНР и вместе с коллегами, которые к нам приезжали, обсуждать вопросы, связанные с оказанием помощи Донбассу, решением вопросов людей, формированием правового поля, — заявил Володин.

6 июля Госдума завершила весеннюю сессию — осенняя начнется 30 августа.

Сайт IKEA атаковали конкуренты

5 июля в России должна была начаться большая онлайн-распродажа товаров известного бренда, но утром на сайте был доступен только каталог с информацией о наличии и возможности доставки каждого товара, но не было возможности добавить их в корзину, а к вечеру сайт и вовсе перестал открываться.

Сегодня на сайте IKEA появилась форма, заполнив которую, нужно дождаться звонка специалиста и завершить заказ по телефону. Но позже страница с формой для заявки перестала работать. На сайте IKEA появилось сообщение о том, что сейчас «обрабатываются полученные заявки».



— Сайт к началу распродажи был искусственно перегружен конкурентами IKEA, возможно, были привлечены хакеры. Но всё равно большое количество заказов было получено, они находятся в обработке. Периодически поступают новые заявки, но с перебоями. Специалисты работают над возобновлением работы сайта в полной мере, — сообщил источник ТАСС.

В середине июня IKEA объявила об окончательном уходе из России. С 27 июня в IKEA проходила закрытая распродажа для сотрудников.

