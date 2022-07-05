В Петербурге родители детей с инвалидностью не могут отвезти их на юг по льготным путевкам

Лето из года в год приносит родителям детей с инвалидностью проблемы с путевками. На этот раз петербуржцам выпала задача повышенной сложности : отвезти чад на отдых при практически полном отсутствии билетов. Места в поездах были выкуплены еще до выдачи путёвок на руки, а самолёты в южном направлении всё ещё не летают.



Фото: Александр Рюмин/ТАСС Поделиться Поделиться





В льготные путевки для детей входит проживание и питание в месте отдыха. Но не путь до него. Петербурженка Надежда Смирнова поехала на вокзал за билетами сразу же, как получила путевку в отделе образования Василеостровского района — 16 июня. Мест на поезд уже не было. «Нужно было приходить покупать за 90 дней», — сказали мне в кассе. А тогда ещё тендер разыгрывался, мы сами не знали, куда мы едем», — вспоминает она.



Для того, чтобы отвезти 13-летнего Женю на юг, Надежда должна достать три билета на поезд. Обязательно нужны две нижние полки и одна верхняя. По медицинским показаниям Женя нуждается в двух сопровождающих, а на верхней полке ехать просто не может: даже ходить у него получается только с поддержкой взрослого.



Обычно за билеты, которые приходится докупать к путёвке, Надежда платит около 60-80 тысяч рублей. Она берет их в долг — и расплачивается до следующего лета. В этом году нет даже такой возможности. «Я уже целый месяц бегаю с одним вопросом. У меня все время уходит на ребёнка. Он требует внимания, а голова загружена этой проблемой. Это же ненормально. Какое-то вечное отвоевывание, вечная борьба за то, что положено. Я сижу с путевками на руках, а как реализовать их, не знаю», — жалуется мама Жени.



Есть и успешные примеры прохождения квеста. Те, кому позволяет здоровье детей, могут доехать до Крыма с многочасовыми пересадками. Петербурженка Алёна Чертова рассказала «Фонтанке», как добралась до Евпатории с 11-летним рёбенком: «Первый поезд из Питера до Москвы, 6 часов на вокзале ждали. Далее поезд из Москвы до Ростова, теперь 7 часов. Потом автобус из Ростова до Евпатории. Можно было и другими прикладными добираться, но так же 3 пересадки делать бы пришлось». Билеты обошлись ей примерно в 12 тыс. рублей на двоих в одну сторону.



На проблемы со льготными путевками петербуржцы жалуются постоянно. Например, в прошлом году в Красносельском районе детей с инвалидностью и их родителей отправили отдыхать в анапский санаторий «Полярные зори» с плесенью и блохами. Тем, кто в том же 2021 году получал путевки в Московском районе, повезло ещё меньше: пансионат «Россия» в Евпатории встретил их закрытыми дверьми. Оказалось, что заведение уже два года находится на консервации. Скандал закончился 15-тысячным штрафом.



В обоих случаях отдых для льготников организовывало ООО «Экспертная компания». Случившееся, кстати, на количество заключенных контрактов практически не повлияло: как выигрывала компания тендеры, так и выигрывает. По данным СПАРК, в 2021 году «Экспертная компания» заключила 61 контракт на 454 млн рублей, а в 2022 году — 54 контракта на 425 млн.



Судя по тому же СПАРК, путевками в Евпаторию, о которых «Фонтанке» рассказала читательница, занимается ООО «Земля-тур». К ним раньше тоже были вопросы. В 2019 году петербургский УФАС решил, что в действиях «Земли-тур» и родственной ей «АСИ-тур» есть признаки картельного сговора. Компании синхронно принимали участие в конкурсах и заняли внушительную часть рынка. В итоге турфирмы оплатили штрафы (707 и 809 тыс. рублей соответственно) и продолжили работать. Снова про «АСИ-тур» заговорили летом 2021 года, когда компания отправила детей с инвалидностью в пансионат «А-море» в поселке Джубга под Туапсе. По словам родителей, в «А-море» им пришлось неделю жить без воды.



В нынешнем году у «Земли-тур» дела идут вполне успешно. В 2022 году компания заключила 71 контракт на 586 млн рублей (против 39 контрактов на 231 млн в 2021). Среди них — и контракт на организацию отдыха детей с инвалидностью в Крыму, подписанный с администрацией Василеостровского района. Всего таких путевок 100, каждая стоит почти 50 тыс. рублей. В документах к закупке прямо сказано: доставку детей до места отдыха оплачивают родители или другие законные представители.

Помочь с решением проблемы старается Всероссийская организация родителей детей-инвалидов (ВОРДИ). «За неделю [по данным на 30 июня] к нам поступило 70 заявок от родителей, которые столкнулись с проблемой покупки билетов в южном направлении. Из них 9 — это Краснодарский край, 61 — Крым», — рассказала «Фонтанке» председатель регионального отделения организации Мария Панкова. ВОРДИ отправила официальные запросы в РЖД и «Гранд Сервис Экспресс», чьи поезда «Таврия» ездят с материковой части России в Крым. Перевозчики пошли навстречу и согласились забронировать места для родителей детей с инвалидностью. После бронирования билеты нужно выкупить в кассе на вокзале. «На прошлой неделе были выкуплены первые брони для тех, кто выезжал в июне. Сейчас работаем над списками с отправлением в июле и августе», — поделились планами в организации.



Этот вариант, увы, подходит не всем. Около 20 родителей отказались от поездки в Крым, а кто-то решил ехать на полуостров с пересадкой через Краснодарский край или на машине. Причина — стоимость билетов. Через бронь добраться можно только в купейном вагоне, цена за поездку выходит соответствующая.

В отделе образования администрации Василеостровского района «Фонтанке» объяснили, что с бронированием и приобретении билетов родителям, по их же словам, оказывают в ВОРДИ. Государственную помощь не предусматривают ни федеральные, ни региональные законы. Как говорят чиновники, в этом плане вопрос с билетами можно считать закрытым: «Транспортные расходы граждан по перевозке детей к месту отдыха и обратно не относятся к сфере отдыха детей и их оздоровления». Алина Ампелонская, "Фонтанка.ру"