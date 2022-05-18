    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 8

    7 м/с, зап

    764мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd63.54eur66.36
    Что происходит на УкраинеПлатные парковкиЕГЭ-2022Санкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный Петербург

    Петербургская чиновница, из-за которой дети-инвалиды не смогли отдохнуть на море, отделалась символическим штрафом

    544
    1 комментарий

    Суд в Петербурге прекратил уголовное преследование в отношении Татьяны Хмелевой, обвинявшейся в халатности при организации отдыха детей инвалидов. 57-летняя сотрудница администрации Красносельского района перед всеми извинилась и загладила вину, а также пожертвовала 50 тысяч рублей в детский реабилитационный центр «Родник». Об этом 18 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    «Защитником было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением обвиняемой судебного штрафа. В обоснование чего он указал, что Хмелева не судима, является ветераном труда, положительно характеризуется, за время своей трудовой деятельности имеет награды, почетные знаки, грамоты и благодарности, неоднократно поощрялась за добросовестный труд, занимается благотворительностью», — рассказали в пресс-службе судов.

    Хмелевой назначен судебный штраф в размере 15 тысяч рублей.

    «Фонтанка» писала, что дети-инвалиды из Петербурга получили льготные путевки на вторую летнюю смену в фактически неработающий пансионат «Россия» в Крыму. Несостоятельность учреждения вскрылась буквально накануне заезда. Тогда нескольким семьям в качестве альтернативы предложили отправиться в «Полярные зори» в Анапе, но условия там оказались непригодными для проживания. В результате было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц из администрации района, которые не проверили условия в пансионате, прежде чем отправлять туда детей.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    Две монеты
    "Для брахмана вместо смертной казни полагается обритие головы налысо" (из средневековых индийских законов)
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close