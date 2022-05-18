Петербургская чиновница, из-за которой дети-инвалиды не смогли отдохнуть на море, отделалась символическим штрафом

Суд в Петербурге прекратил уголовное преследование в отношении Татьяны Хмелевой, обвинявшейся в халатности при организации отдыха детей инвалидов. 57-летняя сотрудница администрации Красносельского района перед всеми извинилась и загладила вину, а также пожертвовала 50 тысяч рублей в детский реабилитационный центр «Родник». Об этом 18 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
«Защитником было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением обвиняемой судебного штрафа. В обоснование чего он указал, что Хмелева не судима, является ветераном труда, положительно характеризуется, за время своей трудовой деятельности имеет награды, почетные знаки, грамоты и благодарности, неоднократно поощрялась за добросовестный труд, занимается благотворительностью», — рассказали в пресс-службе судов.
Хмелевой назначен судебный штраф в размере 15 тысяч рублей.
«Фонтанка» писала, что дети-инвалиды из Петербурга получили льготные путевки на вторую летнюю смену в фактически неработающий пансионат «Россия» в Крыму. Несостоятельность учреждения вскрылась буквально накануне заезда. Тогда нескольким семьям в качестве альтернативы предложили отправиться в «Полярные зори» в Анапе, но условия там оказались непригодными для проживания. В результате было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц из администрации района, которые не проверили условия в пансионате, прежде чем отправлять туда детей.