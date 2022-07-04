«Что же они с ним сделали!» Тарасова сказала, что будет с хоккеистом Федотовым в армии

Хоккеист Иван Федотов, которого призвали в армию и отправили в Северодвинск, станет мощнее и здоровее, если не будет высовываться, заявила «РИА Новости. Спорт» тренер Татьяна Тарасова.



«Я была в Северодвинске. Это страшно. Там подводные лодки. Во флоте же всегда на год больше надо было служить. Ой, боже, что же они с ним сделали!» — заявила Тарасова. Она отметила, что Федотов уже не сможет уехать в НХЛ.

«Надо было не рассказывать это никому. Очень тяжело, я расстроилась за парня. Но ничего, за время службы он станет мощнее и здоровее. Не надо только никуда высовываться ему», — добавила тренер.