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    «Что же они с ним сделали!» Тарасова сказала, что будет с хоккеистом Федотовым в армии

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    10 комментариев

    Хоккеист Иван Федотов, которого призвали в армию и отправили в Северодвинск, станет мощнее и здоровее, если не будет высовываться, заявила «РИА Новости. Спорт» тренер Татьяна Тарасова.

    «Я была в Северодвинске. Это страшно. Там подводные лодки. Во флоте же всегда на год больше надо было служить. Ой, боже, что же они с ним сделали!» — заявила Тарасова. Она отметила, что Федотов уже не сможет уехать в НХЛ.

    «Надо было не рассказывать это никому. Очень тяжело, я расстроилась за парня. Но ничего, за время службы он станет мощнее и здоровее. Не надо только никуда высовываться ему», — добавила тренер.

    Иван Федотов — 25-летний вратарь сборной России по хоккею из ЦСКА, лучший вратарь КХЛ, обладатель Кубка Гагарина. 1 июля в Петербурге сотрудники уголовного розыска встретили хоккеиста у ледовой арены и доставили в военкомат, а уже оттуда его увезли на скорой в военный госпиталь. «Фонтанка» узнала, что сейчас Федотов уже в звании рядового находится в Северодвинске (Архангельская область), где располагается 907-й учебный центр главкомата Военно-морского флота. Там спортсмен пробудет до сентября, после чего будет выбрано место для его службы.

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    Комментарии 10

    27470087104 Июл 2022 в 20:29
    молча надо было сделать всё, тут лишнее слово на пишешь и уже гости домой придут.
    +0-0
    Ivan Topor04 Июл 2022 в 20:25
    Класс, армия используется как средство наказания. Если нельзя отправить неугодного человека ни в тюрьму, ни в психушку - всегда можно в армию!
    +0-0
    Zdobsi04 Июл 2022 в 20:23
    Не понял, а какое дело государству до НХЛ? Это же в США? Ну раньше надо было озаботиться вопросами службы. А сейчас видимо уже нет отсрочек.
    +0-0
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