«Что же они с ним сделали!» Тарасова сказала, что будет с хоккеистом Федотовым в армии

Хоккеист Иван Федотов, которого призвали в армию и отправили в Северодвинск, станет мощнее и здоровее, если не будет высовываться, заявила «РИА Новости. Спорт» тренер Татьяна Тарасова.
«Я была в Северодвинске. Это страшно. Там подводные лодки. Во флоте же всегда на год больше надо было служить. Ой, боже, что же они с ним сделали!» — заявила Тарасова. Она отметила, что Федотов уже не сможет уехать в НХЛ.
«Надо было не рассказывать это никому. Очень тяжело, я расстроилась за парня. Но ничего, за время службы он станет мощнее и здоровее. Не надо только никуда высовываться ему», — добавила тренер.
Иван Федотов — 25-летний вратарь сборной России по хоккею из ЦСКА, лучший вратарь КХЛ, обладатель Кубка Гагарина. 1 июля в Петербурге сотрудники уголовного розыска встретили хоккеиста у ледовой арены и доставили в военкомат, а уже оттуда его увезли на скорой в военный госпиталь. «Фонтанка» узнала, что сейчас Федотов уже в звании рядового находится в Северодвинске (Архангельская область), где располагается 907-й учебный центр главкомата Военно-морского флота. Там спортсмен пробудет до сентября, после чего будет выбрано место для его службы.