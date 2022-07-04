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    Источник: Хоккеист Федотов пробудет в Северодвинске до сентября, ему присвоили звание рядового

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    15 комментариев

    Хоккеист Иван Федотов находится в Северодвинске (Архангельская область), где располагается 907-й учебный центр главкомата Военно-Морского флота. Об этом 4 июля «Фонтанке» сообщил источник.

    Федотов был призван военкоматом Выборгского района Петербурга, 1 июля ему было присвоено звание «рядовой». 3 июля он прибыл в Северодвинск, здесь находится 907-й учебный центр главкомата ВМФ. В учебке Федотов пробудет до сентября, после чего будут решать, куда он пойдёт служить.

    Основное направление деятельности центра — подготовка матросов по военно-учётным специальностям. После пятимесячного обучения бойцов направляют служить на боевые корабли всех без исключения флотов России.

    Отметим, что главком ВМФ Николай Евменов — большой любитель хоккея. Во время его командования Северным флотом здесь была воссоздана военная хоккейная лига, а команда СФ считается самой сильной среди всех команд Минобороны.

    Ранее о том, что Федотов находится в Северодвинске, рассказал спортивный журналист Алексей Шевченко. Он также опубликовал фото хоккеиста, якобы сделанное там. СМИ писали, что спортсмена увезли в Североморск, а служить он якобы будет на Новой Земле.

    1 июля в Петербурге сотрудники уголовного розыска встретили Ивана Федотова (как уклониста от армии) у ледовой арены в Купчино и доставили в военкомат. Из военкомата его увезли на скорой в военный госпиталь. 3 июля он оттуда пропал. Информации о его точном местонахождении у его адвоката Алексея Пономарева нет.

    Иван Федотов — 25-летний вратарь сборной России по хоккею из ЦСКА, лучший вратарь КХЛ, обладатель Кубка Гагарина.

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    Комментарии 15

    07A04 Июл 2022 в 10:52
    Повезло парню. На флоте хорошо кормят, поест до сыта. Дома то тушенку не каждый день видел. А форма!!! Потом контракт заключит и все его финансовые проблемы решены!
    +1-0
    виктор эммануил04 Июл 2022 в 10:51
    Ивану звание дали,а Овцов без оного.Непорядок.Если только он не проходит по другому ведомству.
    +0-0
    VKuser26490265904 Июл 2022 в 10:20
    Вообще изменик Родины, мало ему, пусть хотя бы послужит. Исполнит долг, так сказать.
    +3-2
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    Комментарии
    15

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