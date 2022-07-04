Источник: Хоккеист Федотов пробудет в Северодвинске до сентября, ему присвоили звание рядового

Хоккеист Иван Федотов находится в Северодвинске (Архангельская область), где располагается 907-й учебный центр главкомата Военно-Морского флота. Об этом 4 июля «Фонтанке» сообщил источник.
Федотов был призван военкоматом Выборгского района Петербурга, 1 июля ему было присвоено звание «рядовой». 3 июля он прибыл в Северодвинск, здесь находится 907-й учебный центр главкомата ВМФ. В учебке Федотов пробудет до сентября, после чего будут решать, куда он пойдёт служить.
Основное направление деятельности центра — подготовка матросов по военно-учётным специальностям. После пятимесячного обучения бойцов направляют служить на боевые корабли всех без исключения флотов России.
Отметим, что главком ВМФ Николай Евменов — большой любитель хоккея. Во время его командования Северным флотом здесь была воссоздана военная хоккейная лига, а команда СФ считается самой сильной среди всех команд Минобороны.
Ранее о том, что Федотов находится в Северодвинске, рассказал спортивный журналист Алексей Шевченко. Он также опубликовал фото хоккеиста, якобы сделанное там. СМИ писали, что спортсмена увезли в Североморск, а служить он якобы будет на Новой Земле.