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    «Обучили их грамоте, познакомили с философией христианства». Лукашенко увидел в Литве первое белорусское государство

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Великое княжество Литовское «первым белорусским государством». 2 июля он выступает на торжественном собрании ко Дню независимости своей страны.

    «Нам важно помнить, что именно на основе белорусского этноса создалось уникальное для своего времени государственное объединение — Великое княжество Литовское», — цитирует его местная «Комсомольская правда».

    Глава государства также добавил, что «в этом оборонительном союзе с прибалтийскими племенами славяне обучили их грамоте, познакомили с философией христианства».

    В конце июня Александр Лукашенко сравнил изоляцию Литвой Калининграда с объявлением «какой-то войны» и заявил, что Белоруссию «очень напрягает» политика и «агрессивное поведение» Литвы и Польши.

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