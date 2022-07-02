«Обучили их грамоте, познакомили с философией христианства». Лукашенко увидел в Литве первое белорусское государство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Великое княжество Литовское «первым белорусским государством». 2 июля он выступает на торжественном собрании ко Дню независимости своей страны.
«Нам важно помнить, что именно на основе белорусского этноса создалось уникальное для своего времени государственное объединение — Великое княжество Литовское», — цитирует его местная «Комсомольская правда».
Глава государства также добавил, что «в этом оборонительном союзе с прибалтийскими племенами славяне обучили их грамоте, познакомили с философией христианства».
В конце июня Александр Лукашенко сравнил изоляцию Литвой Калининграда с объявлением «какой-то войны» и заявил, что Белоруссию «очень напрягает» политика и «агрессивное поведение» Литвы и Польши.