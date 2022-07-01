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    «Как живое». Дорога к Морозовке под Петербургом превратилась в «дорожное желе»

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    Областные дорожники показали «дорожное желе», в которое за долгие годы превратилась одна из региональных автодорог во Всеволожском районе. На ней можно было тренировать равновесие, как на водяном матрасе.

    телеграм-канал Dorogi_lo

    Колоритную картину засняли на участке дороги между Щеглово и поселком имени Морозова, где сейчас идет ремонт. На дорожном языке такое явление называют пучиной со слабым грунтом, рассказали 1 июля в телеграм-канале Дорожного комитета Ленобласти и «Ленавтодора». «Как живое ведь, да?» — комментируют дорожники.

    «Желе» вскрыли экскаватором и обнаружили внутри торф. Он «поедал» дорогу много лет. В общей сложности рабочие выгребли 17 тысяч кубометров торфа. Когда-то давно неподалеку располагалось большое торфопредприятие, отмечают дорожники, возможно, этим такой результат и объясняется. Теперь там насыпали подушку из щебня и песка, а сверху уложили асфальт.

    На дороге станция Магнитная — поселок имени Морозова предстоит отремонтировать 19 километров от Морозовки в сторону Щеглово, техника пройдет через Алюмино и садоводческий массив «Дунай». Большую часть работ уже успели сделать. «Самый большой ремонт этого года. Вчера проверяли, как идёт. Быстро, хорошо. Люди плавятся, катки трещат, недовольные несколькими реверсивами дачники стремятся высказаться», — добавляют в сообщении.

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