ЦБ разрешил россиянам переводить до $1 млн в месяц за рубеж

Центробанк России разрешил российским физлицам переводить на свои и чужие зарубежные счета до 1 млн долларов в месяц. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

Решение регулятора начнет действовать с 1 июля. Также разрешаются переводы и в других валютах в эквиваленте одного миллиона долларов. Такой порог установили и для переводов резидентов «дружественных стран».

Из-за нестабильного рубля в марте ЦБ ограничил переводы за границу физлицам до 5 тыс. долларов. Затем порог несколько раз повышался. В прошлый раз сумму разрешенного перевода повысили — до 150 тыс. долларов в месяц.

