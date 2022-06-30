    Пробки

    2/10

    usd52.51eur54.64
    Граница открыта?Тариф на мусор вырастетУчись выживать в жаруОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    ЦБ разрешил россиянам переводить до $1 млн в месяц за рубеж

    6447
    41 комментарий

    Центробанк России разрешил российским физлицам переводить на свои и чужие зарубежные счета до 1 млн долларов в месяц. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

    Решение регулятора начнет действовать с 1 июля. Также разрешаются переводы и в других валютах в эквиваленте одного миллиона долларов. Такой порог установили и для переводов резидентов «дружественных стран».

    Из-за нестабильного рубля в марте ЦБ ограничил переводы за границу физлицам до 5 тыс. долларов. Затем порог несколько раз повышался. В прошлый раз сумму разрешенного перевода повысили — до 150 тыс. долларов в месяц.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ14
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 41

    Комментарии
    41

    Новости компаний

    close
    close