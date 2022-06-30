Птицы-землекопы. Полюбуйтесь, как береговушки раскидывают песок и зевают

Под боком у людей в новостроечном районе Петербурга береговые ласточки (береговушки) обустраивают свой быт.
Любопытные кадры сделал фотограф Антон Кубышкин. Их публикует 30 июня группа «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте». Ласточки носят стройматериал для гнезд, прочищают свои норы так, что песок летит во все стороны, а еще общаются друг с другом и даже зевают. «Скоро, наверно, появятся их дети на свет», — пишет фотограф.
Береговушки — небольшие перелётные птицы семейства ласточковых, обитающие в Европе почти повсеместно, «Фонтанка» уже показывала их фотографии. Они моногамны (на одного самца приходится одна самка), чаще всего гнездятся большими колониями до