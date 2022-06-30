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    Птицы-землекопы. Полюбуйтесь, как береговушки раскидывают песок и зевают

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    Под боком у людей в новостроечном районе Петербурга береговые ласточки (береговушки) обустраивают свой быт.

    Любопытные кадры сделал фотограф Антон Кубышкин. Их публикует 30 июня группа «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте». Ласточки носят стройматериал для гнезд, прочищают свои норы так, что песок летит во все стороны, а еще общаются друг с другом и даже зевают. «Скоро, наверно, появятся их дети на свет», — пишет фотограф.

    Береговушки — небольшие перелётные птицы семейства ласточковых, обитающие в Европе почти повсеместно, «Фонтанка» уже показывала их фотографии. Они моногамны (на одного самца приходится одна самка), чаще всего гнездятся большими колониями до 1 500 пар. Для гнезда они делают норы на высоком обрывистом берегу большого водоёма. Длина норы обычно составляет от 20 см до 1 метра, в редких случаях может достигать 1,5 метра.

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