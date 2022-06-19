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    Визжат, как поросята, бегают в Африку и роют норы. Смотрите, какие пернатые оккупировали Петербург

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    2 комментария

    Удивительные птицы заполонили Петербург, надо только приглядеться.

    Фото: Андрей Иванов / Птицы СПб и России
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    Своими наблюдениями делятся 19 июня подписчики сообщества «Птицы СПб и России» «ВКонтакте». Рядом с новостройками живут ласточки-береговушки.

    В Ленинградской области удалось фотографировать двух редких птиц. Водяной пастушок скрытно живёт в тростниковых зарослях и визжит, как поросёнок. А коростель «делает вид, что не умеет летать, но осенью преодолевает тысячи километров, мигрируя в африканские саванны».

    Екатерининский парк в Пушкине превратился в настоящий детский сад. Там выращивают потомство и чомги, и лысухи, и утки с нарушением окраса.

    Фото: Андрей Иванов / Птицы СПб и России

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    Комментарии (2)

    Свободу Лёхе!
    - Почему Пушкина ты вспомнил?! ) - Господи, прости, сейчас за.. Лермонтова! - Эй-эй, остановись, а за.. Достоевского? - Господи, не уговаривай! Сначала - за Лермонтова, потом.. - за Достоевского! )
    Arkadiy_
    И ни одного бота не оккупировало этот пост
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