Визжат, как поросята, бегают в Африку и роют норы. Смотрите, какие пернатые оккупировали Петербург

Удивительные птицы заполонили Петербург, надо только приглядеться.
Своими наблюдениями делятся 19 июня подписчики сообщества «Птицы СПб и России» «ВКонтакте». Рядом с новостройками живут ласточки-береговушки.
В Ленинградской области удалось фотографировать двух редких птиц. Водяной пастушок скрытно живёт в тростниковых зарослях и визжит, как поросёнок. А коростель «делает вид, что не умеет летать, но осенью преодолевает тысячи километров, мигрируя в африканские саванны».
Екатерининский парк в Пушкине превратился в настоящий детский сад. Там выращивают потомство и чомги, и лысухи, и утки с нарушением окраса.