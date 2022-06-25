Патриарх Кирилл поскользнулся и упал во время освящения храма в Новороссийске

Чрезвычайно скользкий пол в новом храме в честь Петра и Февронии Муромских стал причиной падения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во время освящения здания 25 июня. Ситуация попала на кадры прямой трансляции телеканала «Спас», но прямой эфир был оперативно удален из YouTube.
youtube.com/Прямая трансляция телеканала «Спас»
На кадрах видно, как предстоятель РПЦ делает шаг с кафедры и не может устоять на блестящем полу. Он падает на спину, служители храма бросаются ему на помощь. О состоянии здоровья 75-летнего патриарха пока не сообщается. Литургию он продолжил.