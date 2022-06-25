    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, ю-в

    766мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd53.32eur55.96
    ТЕМА ДНЯ

    Петербург ждёт адская жара

    «Фонтанка» на крышеПоведение элитКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Патриарх Кирилл поскользнулся и упал во время освящения храма в Новороссийске

    6784
    14 комментариев

    Чрезвычайно скользкий пол в новом храме в честь Петра и Февронии Муромских стал причиной падения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во время освящения здания 25 июня. Ситуация попала на кадры прямой трансляции телеканала «Спас», но прямой эфир был оперативно удален из YouTube.

    youtube.com/Прямая трансляция телеканала «Спас»

    На кадрах видно, как предстоятель РПЦ делает шаг с кафедры и не может устоять на блестящем полу. Он падает на спину, служители храма бросаются ему на помощь. О состоянии здоровья 75-летнего патриарха пока не сообщается. Литургию он продолжил.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ15
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (14)

    DjCvetkov
    Ну упал человек и что! Раздули как обычно. Как-будто никто никогда не падал, не спотыкался) сейчас неделю будут обсуждать это падение, потом ещё видео-нарезки, мемы делать и т.д.
    265927066
    Плитку нужно класть на пол не гладкую, а противоскользящую. Головой люди часто не думают при строительстве и отделке помещений.........
    275464757
    Врата открыты. Но какие? И каждый выбирает свою тропу к ним.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close