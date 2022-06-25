Сделает теткой: Опасные приемы в макияже, укладке и одежде, которые лихо добавят вам десяток лет

Выбирайте для контуринга губ карандаш в тон помады, чтобы линии не выделялись Фото: Pixabay.com, Hindesart.com Поделиться Поделиться





Есть такие вещи, которые вмиг превращают вас в женщину солидного возраста, даже если вам совсем мало лет, а если говорить простым языком, делают из вас тетку. Речь идет о макияже, укладке, одежде — создается впечатление, что эти приемы придумали враги для того, чтобы быстро устранить соперника. Мы поговорили с экспертами и собрали в один список самые явные антитренды в уходе за собой, которые визуально накидывают вам пару лет и делают ваш образ нелепым — советуем с ними попрощаться, как бы тяжело ни было.



Макияж Стилисты и визажисты в один голос твердят всем, кто желает выглядеть моложе: не делайте темные «смоки айс» и яркие матовые губы с четким контуром. Неверно подобранный тон помады тоже не украсит вас — слишком бледный оттенок придаст лицу болезненный вид, слишком яркий будет сильно выделяться на общем фоне и добавит возраст. Подбирайте помаду холодного оттенка под холодный макияж, а теплую — под теплый, и ваш макияж всегда будет выглядеть гармонично. — Карандашом подчеркиваем верхнее веко, а вот нижнее выделять темным не стоит, но можно подвести розовым кайалом (контурный мягкий косметический карандаш для подводки глаз). Скульптурирование легкое, никаких темных скул и румян. Румяна для такой цели должны быть полупрозрачные, — объясняет визажист Светлана Голощапова.

Макияж — как антипример: темные глаза на контрасте с бледными губами и бровями не добавляют актрисе привлекательности Фото: Pinterest.ru Поделиться Поделиться





Визажист Мария Богачева рекомендует заменить стрелки на нюдовые тени с прокрашенным межресничным пространством.

— Эффект сияющей кожи актуален и молодит — например, можно базу нанести с эффектом сияния. Матовый тон дает возраст. Тон с влажным эффектом либо с сатиновым финишем облегчает макияж. Деликатное свечение создаем также хайлайтером, главное — без перебора, — считает Мария.

Брови По мнению Светланы Голощаповой, тонкие, темные и четко очерченные брови способны состарить кого угодно. Эти пункты как вместе, так и по отдельности противопоказаны почти всем. Лучше выбрать максимально естественные брови, по желанию зачесанные наверх, они сейчас на пике популярности. Если хотите подкрасить поярче, то это должна быть легкая тень, а лучше дорисовать волоски специальным маркером.

Если зачесать волоски брови вверх, взгляд сразу становится менее тяжелым Фото: Spletnik.ru Поделиться Поделиться





Волосы

Hair-стилист и визажист Светлана Голощапова объяснила нам: для того чтобы выглядеть моложе и свежее, лучше носить короткие воздушные стрижки и укладки — небрежные кудри и волны. Попробуйте умные стрижки, которые не требуют укладки. Если выбираете челку, то стильную и негустую, например шторкой. Тяжелая, густая прямая челка никого не красит.

Длинные темные волосы вперед и густая челка сделают вас женщиной, которой обязательно уступят место в автобусе Фото: Pixabay.com Поделиться Поделиться





Черный цвет смотрится менее выигрышно в сравнении с натуральным — избегайте его, если желаете выглядеть молодо и свежо.

Кажется, что про эффект старения черного цвета знают все, но почему-то постоянно о нём забывают Фото: Multiurok.ru, Mykaleidoscope.ru Поделиться Поделиться





Светлана напоминает, что начесы и большие тяжелые пучки уже давно неактуальны. По их обладательнице сразу можно вычислить, что она носит такую прическу много лет.

Гладкий высокий и низкий пучки — тренд для молодых, но придает возраста женщинам постарше Фото: Iinews.ru, Thevolosy.ru Поделиться Поделиться





Длинные волосы, с которыми так часто не хотят расставаться женщины, напротив, старят. Даже для молодых девушек сегодня актуальна средняя длина — до лопаток или чуть ниже.

— Если же вы обладательница длинных волос, то тут главная задача — сделать свой ежедневный образ легким, без утяжеления. Например, без объемных локонов, которые лежат один к одному, — рассказывает стилист и визажист Мария Богачева и напоминает женщинам о том, что накрученные локоны следует разбирать или проходить по ним расческой с крупным гребнем. По мнению эксперта, укладка должна быть легкой и воздушной. Чересчур залаченные волосы смотрятся будто вы надели на голову каску. Профилированные волосы — жуткий антитренд, в моде густой прямой срез.

Запомните — никаких филированных кончиков Фото: 101pricheska.ru / Pixabay.com Поделиться Поделиться





Не советуем наращивать волосы. Наращивание, которое выглядит прилично, стоит очень дорого, к тому же найти хорошего мастера весьма непросто. В результате женщины щеголяют с чем-то жутким на голове, похожим на леску, а к концу носки — на мочалку. Не надо так. Отметим, что важно не путать загущение волос с откровенно выглядывающими длинными куцыми прядями из-под вашего отросшего каре, этакая Барби: мода на такую красоту просуществовала недолго и умерла в 2010-х . Наращивание волос можно считать полезной процедурой, если у вас от природы не очень густые волосы: добавьте несколько прядей на затылок для густоты волос, поэкспериментируйте с длиной (но без фанатизма).

Такое наращивание может испортить ваши волосы, образ будет смотреться дешево Фото: Thecity.m24.ru Поделиться Поделиться





Одежда Частое явление — с возрастом женщина перестает следить за тем, во что она одета, отмахиваясь: мода — это для молодых. Вместо красивой, актуального кроя одежды в гардеробе появляются бесформенные вещи, купленные, чтобы было что надеть и прикрыть лишние килограммы. Градус стиля неумолимо падает вниз, и красивая женщина превращается в тетку. Первая ошибка — несоблюдение пропорций. Прячась в балахоны, женщины оказывают себе медвежью услугу: объемные вещи визуально прибавляют лишние килограммы. Существует и обратная ситуация — продемонстрировать через облегающую одежду, что, несмотря на возраст, фигура еще ничего. Обтягивая мягкие части тела, вы акцентируете на них внимание, создается иллюзия, что вещь вам мала.

Невооруженным глазом видно, как украсили цвета в одежде женщину на фото справа и как лихо черные и серые оттенки состарили модель на фото слева Фото: Alice-journal.ru, Pinterest.com Поделиться Поделиться





Вторая ошибка — переход на темную сторону: всё меньше цветной одежды, всё больше черного (он подчеркивает морщины, особенно если черная вещь находится в портретной зоне). Кроме того, пышных женщин черный полнит — вы будете смотреться как большое темное пятно, не советуем.



— Как узнать свои оттенки? Поиграйте с вещами своего гардероба. Поставьте зеркало лицом к окну, возьмите 5–6 блузок из вашего гардероба и прикладывайте к себе, смотрите, как меняется оттенок вашей кожи, как подтягивается или, наоборот, обвисает овал лица, как разглаживаются или, наоборот, добавляются морщины. Таким способом вы легко найдете свою тональность, — подсказывает стилист Яна Арутюнова.

Советуем отказаться от слишком ярких абстрактных принтов (ошибка номер три) — их нужно уметь носить, и даже модницам 80-го уровня порой это не под силу. Чтобы образ заиграл, недостаточно одного платья цвета «леопард» — в дополнение нужны правильно подобранные аксессуары, обувь, макияж и прическа. В противном случае вы потеряетесь за яркой тканью и рискуете выглядеть нелепо: в юности такая ошибка не бросается в глаза, а в зрелом возрасте выдает отсутствие вкуса. Еще одна боль — яркая кофточка, тот самый красочный принт на синтетических блузах, которые продаются в торговых рядах на рынках. Подобная вещь накинет ее обладательнице лет пять, а то и десять.

Веселый принт, представляющий собой яркую абстракцию, может испортить кого угодно, и возраст здесь ни при чём Фото: Beauti-full.ru, Pinterest.com Поделиться Поделиться





Привязанность к старым вещам также отражается на вашем внешнем виде. Мы понимаем, как сложно расстаться с дорогим сердцу платьем, но нужно собрать волю в кулак и убрать его из гардероба. Пусть у вас будет чемодан с памятными вещами, но не стоит носить то, что вы покупали 20 лет назад, — мода меняется довольно быстро. И даже если вещь считается вне времени и моды, ее крой может устареть — следите за этим. К примеру, белая рубашка считается классикой — всё верно, но крой белой рубашки изменился. Короткие модели в облипку заменили на варианты свободного прямого кроя. Если вы уже несколько лет не меняли сумку, советуем это сделать — она существенно повышает или понижает градус стиля. Украшения из золота, купленные десять лет назад, на время уберите — они сегодня не в приоритете. Рыхлые и с эффектом помятости ткани визуально усиливают возрастные изменения. Конечно же, ткани с гладкой и более плотной фактурой не сделают нас моложе, но сгладят неровности.