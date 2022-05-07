Назло ветрам: 4 умные стрижки, которые не требуют укладки, — смотрим примеры для волос разной длины

Угадаете, какая из стрижек на картинке называется волчьей? Фото: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Вот он, долгожданный момент, когда надоевшие до чертиков шапки можно спрятать в дальний угол шкафа и не вспоминать о них хотя бы несколько месяцев. Пора задуматься о прическе, отсутствие которой уже не скроешь под головным убором. Поздней весной и летом не очень хочется заморачиваться с шевелюрой, а особенно по утрам, когда абсолютно нет времени на сложную укладку. Хочется просто: вымыл голову, высушил волосы феном — и красота, можно идти по делам. Поэтому простота и практичность особенно ценны, ну и мода, конечно же, тоже. Сообщаем: бьюти-тренды шагнули далеко вперед и предлагают нам нечто под названием «умная стрижка» — разбираемся, что это такое и как выглядит.

Если говорить простым языком, умная стрижка — та, которая сама укладывается в нужную форму после того, как вы вымыли и высушили волосы феном. Разве не чудо? Безусловно, имеют значение структура и густота волос, но эти два фактора скорее будут влиять на пышность вашей прически. Опытный мастер учтет ваши индивидуальные особенности и предложит подходящий вариант. Отметим, что не все стрижки — умные. Smartcut — это особое текстурирование и филировка прядей, чтобы они могли всегда хорошо лежать. К современным и актуальным на лето вариантам умных стрижек относят фейд, шегги, маллет и волчью стрижку (весьма поэтичное название, не находите?). Кроме того, идет мощный акцент на ретроэстетику. Стилист Анна Воробьева говорит, что все представленные на сегодняшнее лето тренды как раз учитывают запросы современных девушек: минимум идеальности в укладке, максимум движения, легкости и свободы.

— Взъерошенные волосы, свободно летящие по ветру, идеально подчеркнут природную структуру волос, но для этого нужны правильная форма, ухаживающие и укладочные средства (текстурирующие пудры, солевые спреи, средства для прикорневого объема), — советует Анна.



В тренде волосы длиной до плеч — это универсальная и очень удобная длина для волос разной структуры. Волосы одной длины или с невысокими слоями, которые можно легко собрать в пучок или хвост. Сочетается с челками всех форм и любой длины. Кудрявые челки хорошо впишутся в кудряшки от природы. Завитки сами лягут в правильном направлении, главное — не забыть придать им текстуру при помощи крема, воска и расчесать. Шегги

Эффект небрежности, как будто вы только что подняли голову с подушки Фото: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Стрижка на среднюю длину волос похожа на рваные пряди разной длины, хаотично расположенные по голове — за счет этого прическа смотрится объемной, многоярусной. Более длинные пряди можно собрать в хвост — так прическа будет выглядеть строже. Если захочется больше объема, можно просто помять локоны с небольшим количеством геля для фиксации и получить романтичные кудри.

— Прическа отлично впишется в образ любительниц ветра в волосах, к тому же ее легко укладывать, особенно на вьющихся и склонных к завиткам волосах, — говорит Анна Воробьева. Маллет

Ну как, готовы отважиться на такую? Фото: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Культовая прическа из 80-х, с которой ходила добрая половина представителей рок-культуры (вспоминаем образ Джона Бон Джови). Современный маллет — не такой агрессивный, вариант вошел в перечень удобных стрижек. В них есть всё и сразу: и челка, которую не нужно укладывать, и пряди разной длины, и дополнительный объем.

Волчья стрижка



Популярной волчью стрижку сделал TikTok Фото: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Заинтригованы? Wolfcut одно время носили преимущественно звезды, но, как это часто бывает, обычные люди желают быть похожими на своих кумиров. Так волчья стрижка перекочевала от богатых и знаменитых к простым смертным и стала очень популярной в TikTok — показывают и процесс стрижки, и укладку, и с какой одеждой сочетать. Фишка прически — в ее многослойности, которая делает тонкие волосы пышными и объемными и избавляет от необходимости укладывать челку, а также имеет немало вариантов для трансформации. Главное — не переборщить с градуированием прядей, чтобы стрижка не стала похожа на классический маллет.

Фейд



Мужские варианты стрижек постепенно переходят в женский обиход Фото: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Загадочное слово обозначает модель стрижки, которая изначально предназначалась для мужчин, но впоследствии вошла и в женский перечень парикмахерских услуг. Стрижка фейд представляет собой выбритые виски и затылок в сочетании с удлиненной челкой, которая начинается от макушки. У волос всегда будет естественный природный объем, а челку можно укладывать разными способами так, чтобы ваш образ всегда выглядел разным.



Еще несколько советов Топ-стилист «Школы Марии Липатниковой» Евгения Разинкина напоминает, что в тренде здоровые волосы — такого эффекта можно добиться стрижкой: нужно сделать плотный ровный срез.

Евгения говорит, что для нее на данный момент не существует названий стрижек, как были раньше (например, «каскад»), существует понятие «коррекционная стрижка», которая одну и ту же челку сделает правильной под любой тип лица; важно ориентироваться на то, где округлить и где вытянуть:

если у вас вытянутое лицо и заостренный подбородок — вам подойдет стрижка на округляющей линии: рваная челка, каскадная стрижка, каре с объемом в височной зоне; если лицо круглое — выбираем стрижку, которая нравится, и оставляем удлиняющие передние пряди без каскада (лесенка у лица сделает его еще круглее); если у вас длинный нос и вы хотели бы скрыть это прической — округляем зону висков и создаем челку (срез нужно делать по линии носа).

При выборе челки важно ориентироваться на высоту лба. Стилист считает, что любому лбу подойдет любая челка, важно найти баланс от средней части лица до верхней и не уменьшить линиями у висков, тогда точно получится идеально.