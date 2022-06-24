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    Ведущими «Алых парусов» в этом году стали певица Алсу и комик Владимир Маркони

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    1 комментарий

    В Петербурге раскрыта интрига вечера — вместо Ивана Урганта ведущим праздника «Алые паруса» стал юморист Владимир Маркони. Ему помогает певица Алсу, передает 24 июня корреспондент «Фонтанки».

    Концерт уже начался. Хедлайнерами заявлены The Hatters, также в списке выступающих — Ваня Дмитриенко, Коста Лакоста, Ханна, Люся Чеботина.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    Первые «Алые паруса» прошли в 1968 году. Через 11 лет праздник отменили — якобы из-за толпы. И вернули только в 2005 году. За годы праздник превратился в шоу с концертом, ведущим которого неизменно был Иван Ургант.

    Напомним, в Петербурге на сутки ввели «сухой закон», а транспорт будет ходить всю ночь.

    Владимир Маркони — российский юморист, один из авторов провокационного шоу-проекта «Реутов ТВ», экс-ведущий собственной рубрики в шоу «Вечерний Ургант» и участник многих юмористических YouTube-проектов.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

    Праздник «Алые паруса» можно смотреть по телевизору, где вы увидите впечатляющее шоу, сделанное профессионалами. Но мы нашли для вас необычное — транслируем сигнал супервидовых веб-камер, установленных на Адмиралтействе и на одном из зданий на Петровской набережной (с видом на Троицкий мост). Вместе с нами вы увидите всю панораму шоу в акватории Невы в самом сердце Петербурга. А комментировать приглашаем в наш телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

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    Комментарии (1)

    Денеб
    Пришла Алсу попеть попсу........
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