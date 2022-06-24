Ведущими «Алых парусов» в этом году стали певица Алсу и комик Владимир Маркони

В Петербурге раскрыта интрига вечера — вместо Ивана Урганта ведущим праздника «Алые паруса» стал юморист Владимир Маркони. Ему помогает певица Алсу, передает 24 июня корреспондент «Фонтанки».
Концерт уже начался. Хедлайнерами заявлены The Hatters, также в списке выступающих — Ваня Дмитриенко, Коста Лакоста, Ханна, Люся Чеботина.
Первые «Алые паруса» прошли в 1968 году. Через 11 лет праздник отменили — якобы из-за толпы. И вернули только в 2005 году. За годы праздник превратился в шоу с концертом, ведущим которого неизменно был Иван Ургант.
Напомним, в Петербурге на сутки ввели «сухой закон», а транспорт будет ходить всю ночь.
Владимир Маркони — российский юморист, один из авторов провокационного шоу-проекта «Реутов ТВ», экс-ведущий собственной рубрики в шоу «Вечерний Ургант» и участник многих юмористических YouTube-проектов.