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    МИД РФ: Россия прекращает сотрудничество с НПО «Общество «Финляндия — Россия»

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    4 комментария

    Россия прекращает сотрудничество с неправительственной организацией Общество «Финляндия — Россия» из-за «откровенно антироссийской позиции», занятой после начала спецоперации. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщает МИД РФ.

    «Руководство этой организации старательно повторяет в публичном пространстве русофобские пропагандистские клише коллективного Запада. В одностороннем порядке обществом было заморожено взаимодействие по линии Российско-Финляндского культурного форума и Конгресса породненных городов. Под видом «поддержки антивоенного движения» фактически ведётся работа по вмешательству во внутренние дела России», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства РФ.

    Декларации организации о стремлении к поддержанию разносторонних связей с Россией, добавили там, — несостоятельны, как и заявления о нацеленности на распространение знаний о РФ.

    В МИДе уточнили, что, тем не менее, не собираются отказываться от диалога со «здравомыслящими общественными кругами Финляндии», в том числе региональными офисами Общества «Финляндия — Россия» и его рядовыми членами, если те готовы к развитию «конструктивного и взаимоуважительного сотрудничества» между народами.

    Ранее «Фонтанка» писала, что Общество «Финляндия — Россия» приняло решение выйти из состава учредителей Института Финляндии в Петербурге и завершить его деятельность в России. По словам генерального секретаря организации Ниины Синкко, нормальная работа института в России в настоящее время невозможна.

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    Комментарии (4)

    252674901
    Весь мир , по мнению МИДа, шагает не в ногу с Россией!
    AndrewBarsik
    Проще перечислить тех, кто не прекратил сотрудничество. Это не сложно. Хватит пальцев. И вызовет искреннее удивление.
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