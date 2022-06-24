МИД РФ: Россия прекращает сотрудничество с НПО «Общество «Финляндия — Россия»

Россия прекращает сотрудничество с неправительственной организацией Общество «Финляндия — Россия» из-за «откровенно антироссийской позиции», занятой после начала спецоперации. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщает МИД РФ.

«Руководство этой организации старательно повторяет в публичном пространстве русофобские пропагандистские клише коллективного Запада. В одностороннем порядке обществом было заморожено взаимодействие по линии Российско-Финляндского культурного форума и Конгресса породненных городов. Под видом «поддержки антивоенного движения» фактически ведётся работа по вмешательству во внутренние дела России», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства РФ.

Декларации организации о стремлении к поддержанию разносторонних связей с Россией, добавили там, — несостоятельны, как и заявления о нацеленности на распространение знаний о РФ.

В МИДе уточнили, что, тем не менее, не собираются отказываться от диалога со «здравомыслящими общественными кругами Финляндии», в том числе региональными офисами Общества «Финляндия — Россия» и его рядовыми членами, если те готовы к развитию «конструктивного и взаимоуважительного сотрудничества» между народами.



Ранее «Фонтанка» писала, что Общество «Финляндия — Россия» приняло решение выйти из состава учредителей Института Финляндии в Петербурге и завершить его деятельность в России. По словам генерального секретаря организации Ниины Синкко, нормальная работа института в России в настоящее время невозможна.

