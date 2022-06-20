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    Теперь официально: Институт Финляндии в Петербурге закрывают

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    5 комментариев

    Общество «Финляндия — Россия» приняло решение выйти из состава учредителей Института Финляндии в Петербурге и завершить его деятельность в России. Об этом сообщается 20 июня в официальной группе центра финской культуры «ВКонтакте».

    «Мы благодарны всем партнёрам в России и в Финляндии, сотрудничество с которыми было важной составляющей нашей работы на протяжении 30 лет», — говорится в сообщении.

    Также в культурном центре поблагодарили всех посетителей его прошедших мероприятий и всех тех, кто «разделял интерес к финской культуре и любовь к Финляндии».

    «Фонтанка» писала, что Институт Финляндии в Петербурге приостановил свою работу в начале апреля. По словам генерального секретаря организации Ниины Синкко, нормальная работа института в России в настоящее время невозможна.

    Институт Финляндии — автономная некоммерческая организация, которая входит в сеть культурно-научных институтов Суоми, объединяющую 17 самостоятельных организаций по всему миру. Согласно описанию организации на сайте, ее цель — продвигать и поддерживать финскую культуру и научное сотрудничество в России. Сотрудники занимаются организацией мероприятий для широкой аудитории и поддерживают участие специалистов из Финляндии в крупных проектах — фестивалях, выставках и семинарах.

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    Комментарии (5)

    Денеб
    Мордор закукливается всё больше......
    Zdobsi
    После такого безобразного задержания картин никакого культурного обмена быть не может, увы. Гарантии возврата культурных ценностей нулевые. Хоть именем северного сияния клянись-никто не поверит.
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