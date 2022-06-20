Теперь официально: Институт Финляндии в Петербурге закрывают

Общество «Финляндия — Россия» приняло решение выйти из состава учредителей Института Финляндии в Петербурге и завершить его деятельность в России. Об этом сообщается 20 июня в официальной группе центра финской культуры «ВКонтакте».
«Мы благодарны всем партнёрам в России и в Финляндии, сотрудничество с которыми было важной составляющей нашей работы на протяжении 30 лет», — говорится в сообщении.
Также в культурном центре поблагодарили всех посетителей его прошедших мероприятий и всех тех, кто «разделял интерес к финской культуре и любовь к Финляндии».
«Фонтанка» писала, что Институт Финляндии в Петербурге приостановил свою работу в начале апреля. По словам генерального секретаря организации Ниины Синкко, нормальная работа института в России в настоящее время невозможна.