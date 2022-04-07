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    Институт Финляндии в Петербурге решил приостановить работу

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    Институт Финляндии в Петербурге сообщил о приостановке работы. Решение было принято на заседании правления финско-российского общества в Хельсинки.

    По словам генерального секретаря финско-российского общества Ниины Синкко, нормальная работа Института в России в настоящее время невозможна. Она добавила, что организация как «западный игрок» выступает против «спецоперации», передает Yle.

    Синкко выразила надежду на то, что спустя 30 лет работы НКО не закроется насовсем, это будет именно приостановка деятельности.

    Институт Финляндии — автономная некоммерческая организация, которая входит в сеть культурно-научных институтов Суоми, объединяющую 17 самостоятельных организаций по всему миру. Согласно описанию организации на сайте, ее цель — продвигать и поддерживать финскую культуру и научное сотрудничество в России. Сотрудники занимаются организацией мероприятий для широкой аудитории и поддерживают участие специалистов из Финляндии в крупных проектах — фестивалях, выставках и семинарах.

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    Комментарии (8)

    dedmoroz_5e4d8827384c2
    Нинка, дуй, давай домой к Пекке, западный игрок)) едрить))
    Tattiana
    Т.е. закрытие этого института производится в целях продвижения и поддержки финской культуры и научного сотрудничества в России?
    YUZ
    О как пригожинские поварята застрочили, значит тема знаковая.
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