Институт Финляндии в Петербурге решил приостановить работу

Институт Финляндии в Петербурге сообщил о приостановке работы. Решение было принято на заседании правления финско-российского общества в Хельсинки.



По словам генерального секретаря финско-российского общества Ниины Синкко, нормальная работа Института в России в настоящее время невозможна. Она добавила, что организация как «западный игрок» выступает против «спецоперации», передает Yle.



Синкко выразила надежду на то, что спустя 30 лет работы НКО не закроется насовсем, это будет именно приостановка деятельности.

