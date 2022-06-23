    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 15

    2 м/с, ю-з

    759мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd53.28eur55.83
    Как будем отдыхать в 2023-мПогода шепчет: на шашлыкиКак посмотреть "Алые Паруса"Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Спикер ЗакСа Петербурга объяснил, почему депутаты больше не будут согласовывать вице-губернаторов

    1460
    2 комментария

    Спикер петербургского парламента Александр Бельский прокомментировал предложение губернатора города внести поправки в устав города и отменить процедуру согласования депутатами вице-губернаторов. Своей позицией он поделился с журналистами 23 июня.

    «Я — человек, который выполняет задачи, которые передо мной ставятся», — начал Бельский. Затем добавил, что в большинстве регионов такая практика уже существует.

    «Мы либо должны разделять ответственность, либо работать в другом формате — вызывать [вице-губернаторов] и смотреть, как они выполняют свои обязанности. Сегодня утверждение носит формальный характер. Мы не можем оценивать, как он [кандидат в вице-губернаторы] будет работать, и не берём ответственность на себя. Это задача органов исполнительной власти, и они должны нести полную ответственность», — добавил Бельский.

    Практика согласования заместителей губернатора в городском парламенте существовала больше двух десятилетий. Единственный, кого за это время не согласовали, была нынешняя вице-губернатор Ирина Потехина. На этот пост её выдвигал Владимир Яковлев в 2002 году.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    alex715-6
    Полковника, который строил свою империю слили в Москву, оставив подлизу-курсанта не при делах, теперь самое время собрать вокруг себя своих подаванла, которые просто будут заглядывать в рот. Ему мало такой бестолковой должности как полномочный представитель? 17 против 13 виценгуберов. И никто ничего не делает, а сейчас и подавно ничего самостоятельно делать не будут.
    houspi
    Забыл добавить, что не спорит и не задаёт глупых вопросов.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close