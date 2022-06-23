Спикер ЗакСа Петербурга объяснил, почему депутаты больше не будут согласовывать вице-губернаторов

Полковника, который строил свою империю слили в Москву, оставив подлизу-курсанта не при делах, теперь самое время собрать вокруг себя своих подаванла, которые просто будут заглядывать в рот. Ему мало такой бестолковой должности как полномочный представитель? 17 против 13 виценгуберов. И никто ничего не делает, а сейчас и подавно ничего самостоятельно делать не будут.