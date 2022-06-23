Спикер ЗакСа Петербурга объяснил, почему депутаты больше не будут согласовывать вице-губернаторов

Спикер петербургского парламента Александр Бельский прокомментировал предложение губернатора города внести поправки в устав города и отменить процедуру согласования депутатами вице-губернаторов. Своей позицией он поделился с журналистами 23 июня.
«Я — человек, который выполняет задачи, которые передо мной ставятся», — начал Бельский. Затем добавил, что в большинстве регионов такая практика уже существует.
«Мы либо должны разделять ответственность, либо работать в другом формате — вызывать [вице-губернаторов] и смотреть, как они выполняют свои обязанности. Сегодня утверждение носит формальный характер. Мы не можем оценивать, как он [кандидат в вице-губернаторы] будет работать, и не берём ответственность на себя. Это задача органов исполнительной власти, и они должны нести полную ответственность», — добавил Бельский.
Практика согласования заместителей губернатора в городском парламенте существовала больше двух десятилетий. Единственный, кого за это время не согласовали, была нынешняя вице-губернатор Ирина Потехина. На этот пост её выдвигал Владимир Яковлев в 2002 году.