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    Горсуд разрешил Смольному не рассматривать заявление градозащитников о расширении охранной зоны Охтинского мыса

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    2 комментария

    Комитет по охране памятников добился отмены судебного решения, по которому чиновники были обязаны рассмотреть заявление градозащитников о расширении территории памятника на Охтинском мысе. Городской суд Петербурга 22 июня отменил решение нижестоящей инстанции, об этом сообщила в своём Telegram-канале объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

    Информацию подтвердили также юрист градозащитников Павел Шапчиц и представитель компании «Газпром нефть».

    Это значит, что памятник на Охтинском мысе сохраняется в границах, установленных Минкультом.

    Градозащитники добивались пересмотра границ памятника на Охтинском мысе в рамках нескольких судебных процессов, но потерпели поражение. Активисты оспаривали изданное в сентябре 2020 года распоряжение комитета по охране памятников о предмете охраны старинной шведской крепости Ниеншанц, а также более раннюю версию этого документа. Приказ Минкульта о границах памятника отказался отменить и Верховный суд.

    Истцы считают, что необходимо расширить охраняемую территорию на Охтинском мысе, так как хотят видеть здесь только музей-заповедник.

    В свою очередь, чиновники настаивают, что границы объекта культурного наследия федерального значения «Ниеншанц (Охта 1), Шведская крепость 1611–1703 гг., участки культурного слоя неолита и раннего металла V–II тыс. до н. э. и грунтового могильника XVI–XVIII вв.» выставлены верно.

    Компания «Газпром нефть», которая является собственником части территории Охтинского мыса, планирует возвести на нем городское пространство с парком и музейной зоной.

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    Комментарии (2)

    260965961
    Позор петербургскому суду! Требую сохранить весь Охтинский мыс как археологический памятник!
    savushkindim
    обещать это не значит жениться))) А потом можно и Элитный ЖК туда вписать аккуратненько.
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