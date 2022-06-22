Горсуд разрешил Смольному не рассматривать заявление градозащитников о расширении охранной зоны Охтинского мыса

Информацию подтвердили также юрист градозащитников Павел Шапчиц и представитель компании «Газпром нефть».

Комитет по охране памятников добился отмены судебного решения, по которому чиновники были обязаны рассмотреть заявление градозащитников о расширении территории памятника на Охтинском мысе. Городской суд Петербурга 22 июня отменил решение нижестоящей инстанции, об этом сообщила в своём Telegram-канале объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Это значит, что памятник на Охтинском мысе сохраняется в границах, установленных Минкультом.

Градозащитники добивались пересмотра границ памятника на Охтинском мысе в рамках нескольких судебных процессов, но потерпели поражение. Активисты оспаривали изданное в сентябре 2020 года распоряжение комитета по охране памятников о предмете охраны старинной шведской крепости Ниеншанц, а также более раннюю версию этого документа . Приказ Минкульта о границах памятника отказался отменить и Верховный суд .

Истцы считают, что необходимо расширить охраняемую территорию на Охтинском мысе, так как хотят видеть здесь только музей-заповедник.

В свою очередь, чиновники настаивают, что границы объекта культурного наследия федерального значения «Ниеншанц (Охта 1), Шведская крепость 1611–1703 гг., участки культурного слоя неолита и раннего металла V–II тыс. до н. э. и грунтового могильника XVI–XVIII вв.» выставлены верно.

Компания «Газпром нефть», которая является собственником части территории Охтинского мыса, планирует возвести на нем городское пространство с парком и музейной зоной.