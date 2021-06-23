Охтинский мыс не двигает границы. Суд прекратил производство по делу об оспаривании границ охранной зоны

С иском осенью 2020 года обратились депутаты ЗакСа Борис Вишневский, Марина Шишкина и Надежда Тихонова. Они пытались оспорить нормативный акт КГИОП от 13 ноября 2019 года «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ниеншанц (Охта 1) Шведская крепость 1611–1703 гг., участки культурного слоя неолита и раннего металла V–II тыс. до н. э. и грунтового могильника XVI–XVIII вв.». Заявители считали, что комитет незаконно бездействует, не принимая решение о включении в перечень выявленных памятников объекта «Оборонительные рвы и основание башни крепости Ландскрона».

Суд определил, что оспариваемый акт утратил силу еще в сентябре 2020 года, когда КГИОП утвердил предмет охраны того же объекта культурного наследия другим документом.

В начале 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил «Газпрому» (владельцу участка на Охтинском мысе), администрации Петербурга и Министерству культуры рассмотреть до 1 мая вопрос о целесообразности создания археологического музея-заповедника на территории Охтинского мыса. Затем было решено продлить срок исполнения до 1 декабря. Параллельно прорабатывается вопрос интеграции музейных функций в презентованный ранее проект «Газпрома».