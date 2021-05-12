Суд оставил в силе границы памятника на Охтинском мысу

Второй апелляционный суд 12 мая оставил в силе распоряжение комитета по охране памятников Петербурга о предметах охраны на Охтинском мысу. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе КГИОП.



Распоряжение комитета от 11 сентября 2020 года утверждает предмет охраны и границы памятника федерального значения «Ниеншанц (Охта I). Шведская крепость 1611–1703 гг., участки культурного слоя неолита и раннего металла V — II тыс. до н.э. и грунтового могильника XVI — XVII вв.».

Группа градозащитников пытались оспорить этот документ в суде, так как считают, что реализация на Охтинском мысу строительного проекта может повредить памятнику, и настаивают на расширении его границ.