Суд оставил в силе границы памятника на Охтинском мысу

Второй апелляционный суд 12 мая оставил в силе распоряжение комитета по охране памятников Петербурга о предметах охраны на Охтинском мысу. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе КГИОП.
Распоряжение комитета от 11 сентября 2020 года утверждает предмет охраны и границы памятника федерального значения «Ниеншанц (Охта I). Шведская крепость 1611–1703 гг., участки культурного слоя неолита и раннего металла V — II тыс. до н.э. и грунтового могильника XVI — XVII вв.».
Группа градозащитников пытались оспорить этот документ в суде, так как считают, что реализация на Охтинском мысу строительного проекта может повредить памятнику, и настаивают на расширении его границ.
В конце декабря Горсуд отказал заявителям в удовлетворении иска, 12 мая апелляционный суд оставил это решение в силе.
На Охтинском мысу компания «Газпром нефть» хочет построить общественно-деловой комплекс с ландшафтным парком. После того, как президент России Владимир Путин дал поручение Смольному, Минкульту и собственнику участка проработать возможность создания там археологического музея-заповедника, стороны договорились о создании выставочного пространства площадью около полутора тысяч метров.