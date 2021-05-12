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Суд оставил в силе границы памятника на Охтинском мысу

Второй апелляционный суд 12 мая оставил в силе распоряжение комитета по охране памятников Петербурга о предметах охраны на Охтинском мысу. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе КГИОП.

Распоряжение комитета от 11 сентября 2020 года утверждает предмет охраны и границы памятника федерального значения «Ниеншанц (Охта I). Шведская крепость 1611–1703 гг., участки культурного слоя неолита и раннего металла V — II тыс. до н.э. и грунтового могильника XVI — XVII вв.».

Группа градозащитников пытались оспорить этот документ в суде, так как считают, что реализация на Охтинском мысу строительного проекта может повредить памятнику, и настаивают на расширении его границ.

В конце декабря Горсуд отказал заявителям в удовлетворении иска, 12 мая апелляционный суд оставил это решение в силе.

На Охтинском мысу компания «Газпром нефть» хочет построить общественно-деловой комплекс с ландшафтным парком. После того, как президент России Владимир Путин дал поручение Смольному, Минкульту и собственнику участка проработать возможность создания там археологического музея-заповедника, стороны договорились о создании выставочного пространства площадью около полутора тысяч метров.

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Комментарии (2)

264703271
Видимо, потенциал «пробок» в данном адском «бутылочном горле», с учетом будущего домика для судей супротив гостиницы «Охтинская», заселения «Охта-Модерн» и «Магнифики» и традиционного транзитного транспорта, ещё не исчерпан. Утренний бордовый «стояк» в центр и вечерний из центра через мост никого не пугает. Тут и «мигалки» не помогут. Давайте, стройте очередной 3,14... Вместо зоны зелёных насаждений, упаковывайте в каменный мешок.
SapienS
Опять эти градозащитнички обделались. Поделом. Пора бы уже задуматься о них как об экстремистах, во всюду сующих свои противнючие носы и не дающие нормально развиваться городу.
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