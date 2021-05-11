Верховный суд снова отказался отменить приказ Минкульта о границах памятника на Охтинском мысу

Истцы — депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский и его помощник Павел Шапчиц — просили Верховный суд пересмотреть свое прошлогоднее решение по памятникам на Охтинском мысу по вновь открывшимся обстоятельствам. Тогда градозащитники потребовали признания недействующим приказа Министерства культуры о включении памятников в реестр объектов культурного наследия и установления его границ.

Границы памятника на Охтинском мысу остаются неизменными. Верховный суд России 11 мая отказал градозащитникам, которые просили пересмотреть решение ВС по вновь открывшимся обстоятельствам.

В числе новых обстоятельств заявители назвали поручение президента России Владимира Путина рассмотреть возможность создания на Охтинском мысу археологического музея-заповедника.

Согласно информации с сайта Верховного суда, по итогам заседания заявителям было отказано.

Напомним, что на Охтинском мысу компания «Газпром нефть» планирует возвести общественно-деловой комплекс с общественным пространством и ландшафтным парком. По мнению градозащитников, строительство уничтожит предположительно находящиеся там остатки шведских крепостей Ландскрона и Ниеншанц.

В конце апреля появились итоги исполнения президентского поручения: Смольный и «Газпром нефть» договорились о создании в этой локации выставочного пространства.

В настоящее время в отношении части мыса действуют ограничительные меры в рамках другого судебного процесса по иску градозащитников — к городскому комитету по охране памятников. До окончания процесса запрещено проводить работы с углублением в грунт более чем на полметра.