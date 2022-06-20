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    Россия пока не открывает границу с Финляндией

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    Россия пока не открывает границу с Финляндией, ограничения всё ещё действуют

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    32 комментария

    Российское посольство ответило 20 июня на заявление Финляндии о снятии коронавирусных ограничений и открытии границы для туристов. Судя по тексту, рассчитывать на поездки в Суоми пока не приходится.

    «Ограниченный режим пересечения российскими гражданами отдельных участков наземных границ Российской Федерации, в том числе пешеходных и автомобильных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации с Финляндской Республикой, установленный распоряжением правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года N 763-р, сохраняется», — говорится в сообщении.

    В понедельник МИД Финляндии сообщил, что ограничения, связанные с пандемией коронавируса, снимаются с 30 июня.

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    Комментарии (32)

    Anatol13
    А почему я не могу поехать на пару дней Финляндию? А потому,что Велико Величайший Превосходный решил, что мне там быть не надо...
    274517877
    И когда снимут эти ограничения? Мне до Финки 100км на авто или автобусе. Раньше кажый месяц ездили. Получается Covid19 - удобная форма запретить людям обычные перемещения и загнать человечество в лагеря?
    274686264
    Просто рабы! Прикованные цепями!
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