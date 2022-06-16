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    Глава Рособрнадзора: Альтернативы ЕГЭ сегодня нет

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    6 комментариев

    Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что альтернативы ЕГЭ сегодня не существует, однако возможна его трансформация. По его мнению, общество не готово вернуться к формату, при котором у абитуриента есть право лишь на одну попытку поступления в какой-то вуз.

    «Мы не видим рисков при переходе к какой-то другой модели. Возможна трансформация. Но мы с вами должны понимать одно: что у нас общество не готово вернуться к формату, когда у тебя есть право только на одну попытку поступления в какой-то вуз. Мы же пришли к этой модели, когда решили объединить два экзамена — выпускной и вступительный», — сказал он 16 июня на полях ПМЭФ (цитата по РИА Новости).

    Музаев добавил, что в период с 2009 по 2022 годы экзамен изменился приблизительно на 80%.

    Ранее Музаев говорил, что заменой ЕГЭ может стать понятная и «стоящая» модель, которая будет ясна вузам, учителям, школьникам, экспертам и законодателям. Возвращение к системе образования, которая была до введения ЕГЭ, отметил он, сегодня невозможно. Следствием этого может стать необъективность и коррупция при поступлении.

    «Возврат к советской системе невозможен. Мы что, готовы вернуться к коррупции, которая была при поступлении в вузы? Коллеги, которые заявляют об этом, готовы подписаться за тех, кто будет брать взятки за это и за необъективный подход?» — спросил глава Рособрнадзора (цитата по ТАСС).

    Вдобавок к этому возврат к старой системе, по его мнению, уменьшит шансы выпускников на поступление.

    «Советская система предполагала школьный выпускной экзамен, этот экзамен вузом не засчитывался, дальше выпускник должен выбрать вуз, поехать туда и вживую комиссии сдавать экзамен. Самое интересное, нет никакого открытого банка заданий, нет других ресурсов, нет демоверсий, у каждого вуза по своим предметам будет свой какой-то подход. Дальше если он экзамен проваливает, фактически он не имеет больше шансов в этом году поступать в какой-то вуз», — подытожил Музаев.

    14 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не забывать об опыте царской России в системе образования страны. Он напомнил, что большое количество учёных с мировым именем, совершивших важные открытия, прошли подготовку в школах и вузах того времени.

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    Комментарии (6)

    275119148
    Ну видимо и кого то егэ в роспотреб надзоре затронул. Кажется это уже симптом
    Danik
    А эти спикеры музаевы как учились? Они как туда попали?
    Может пора их поменять на свежую струю из егэ?)
    Софокл Аристархович
    Дайте же ему аспирина!
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