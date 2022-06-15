Пятилетний мальчик выпил моющее средство на севере Петербурга

Врачи детской городской больницы № 5 спасают малыша, который случайно глотнул моющее средство в Выборгском районе Петербурга.
Скорую в квартиру на Заречной улице вызвали накануне около часа дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 июня. В больницу увезли пятилетнего мальчика с ожогами внутренних органов. Его состояние медики оценивают как тяжелое.
По предварительной информации, ребенок был днем под присмотром бабушки. Она отвлеклась ненадолго, а малыш отпил из бутылки, где хранилось моющее средство.
Семья ребенка полная, благополучная, на учетах не состоит.
Проводится проверка.