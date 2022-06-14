В Шотландии намерены провести новый референдум о независимости страны

Шотландская национальная партия, обладающая большинством в региональном парламенте, начала кампанию за проведение повторного референдума о независимости Шотландии. Первый министр страны и глава партии Никола Стерджен заявила, что вскоре предоставит программные документы, где будет обоснована целесообразность получения независимости, пишет 14 июня ТАСС .

«По всей Шотландии люди каждый день страдают от последствий стремительного роста стоимости жизни, медленного экономического развития, увеличивающегося неравенства, нехватки государственного финансирования и многих других последствий Brexit, за который они не голосовали. <…> Будем ли мы оставаться вне ЕС, привязанные к британской экономической модели, которая обрекает нас на сравнительно неблагоприятные экономические и социальные перспективы, которые, вероятно, будут ухудшаться с течением времени?» — заявила она в своем выступлении, которое транслировал Sky News.

По ее словам, для проведения нового референдума есть все причины, а Лондон должен выдать на него разрешение, если «сохраняет хоть какое-то уважение к демократии». Первый министр Шотландии рассчитывает, что голосование состоится до конца 2023 года.



В кабмине Великобритании, комментируя слова Стерджен, сказали, что сейчас «не время говорить о проведении нового референдума» о независимости Шотландии.