В Шотландии намерены провести новый референдум о независимости страны

Шотландская национальная партия, обладающая большинством в региональном парламенте, начала кампанию за проведение повторного референдума о независимости Шотландии. Первый министр страны и глава партии Никола Стерджен заявила, что вскоре предоставит программные документы, где будет обоснована целесообразность получения независимости, пишет 14 июня ТАСС.
«По всей Шотландии люди каждый день страдают от последствий стремительного роста стоимости жизни, медленного экономического развития, увеличивающегося неравенства, нехватки государственного финансирования и многих других последствий Brexit, за который они не голосовали. <…> Будем ли мы оставаться вне ЕС, привязанные к британской экономической модели, которая обрекает нас на сравнительно неблагоприятные экономические и социальные перспективы, которые, вероятно, будут ухудшаться с течением времени?» — заявила она в своем выступлении, которое транслировал Sky News.
По ее словам, для проведения нового референдума есть все причины, а Лондон должен выдать на него разрешение, если «сохраняет хоть какое-то уважение к демократии». Первый министр Шотландии рассчитывает, что голосование состоится до конца 2023 года.
В кабмине Великобритании, комментируя слова Стерджен, сказали, что сейчас «не время говорить о проведении нового референдума» о независимости Шотландии.