    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 14

    1 м/с, ю-з

    757мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd57.78eur60.97
    Не инвестиции, а мечтаОбстрел БрянщиныУтраченные брендыОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Владимир Кехман вышел на сцену Михайловского театра в роли Царя

    1004
    4 комментария

    Михайловский театр

    Художественный руководитель Михайловского театра, директор МХАТа им. М. Горького Владимир Кехман вышел на сцену в роли Царя в спектакле Сергея Новикова «Опричник». Постановка прошла на сцене Михайловского 13 июня.

    В спектакле Кехман в роли Ивана Грозного появляется перед зрителями в самом конце оперы, один раз, примерно на минуту. Роль Царя не подразумевает вокальной партии и реплик

    ПоделитьсяПоделиться

    Премьера оперы Петра Чайковского «Опричник» состоялась на сцене Михайловского театра 18 мая 2021 года. Перед премьерой «Фонтанка» беседовала с автором постановки — начальником Управления президента России по общественным проектам Сергеем Новиковым.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (4)

    275203172
    Что ж это за царь, у которого по роли даже слов нет? А нет ли здесь попытки дискредитации?
    VKuser174198221
    сбылась мечта бедного еврея.....
    виктор эммануил
    Всех вылечат.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close