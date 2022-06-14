Владимир Кехман вышел на сцену Михайловского театра в роли Царя

Михайловский театр
Художественный руководитель Михайловского театра, директор МХАТа им. М. Горького Владимир Кехман вышел на сцену в роли Царя в спектакле Сергея Новикова «Опричник». Постановка прошла на сцене Михайловского 13 июня.
В спектакле Кехман в роли Ивана Грозного появляется перед зрителями в самом конце оперы, один раз, примерно на минуту. Роль Царя не подразумевает вокальной партии и реплик
Премьера оперы Петра Чайковского «Опричник» состоялась на сцене Михайловского театра 18 мая 2021 года. Перед премьерой «Фонтанка» беседовала с автором постановки — начальником Управления президента России по общественным проектам Сергеем Новиковым.