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    Двое детей стали жертвами насильника на детской площадке в Весёлом Посёлке

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    8 комментариев

    Семиклассника подозревают в сексуальном насилии над малолетними девочками в Невском районе Петербурга. Одна из жертв ещё не доросла до школы.

    О нападении на двух девочек — шести и восьми лет — их мать заявила в полицию два дня назад, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 июня. По словам женщины, насильник напал на её дочерей на детской площадке на улице Коллонтай около семи часов вечера.

    Ближе к ночи сестёр увезли в больницу с травмами половых органов, после оказания необходимой помощи медики разрешили забрать их домой.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ). Под подозрением 14-летний семиклассник из школы-интерната, который живёт в девятиэтажке на улице Белышева, в получасе ходьбы от детской площадки, где произошло нападение. Подросток ограничен подпиской о невыезде.

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    Комментарии (8)

    Wernum
    Ого! Вот бы адрес поточнее, а то вдруг прямо под окнами произошло.

    Вообще странно, обычно на площадках всегда есть взрослые, даже просто пенсионерки сидят общаются. А вокруг площадок с собаками люди гуляют.

    А в 7 вечера много людей идут с работы, ведут детей из садов.
    262141141
    Тут родители все детей не исполняют свои родительские обязанности.
    RMN
    Запотевшие забралы бы хоть к пешему патрулированию привлекли.
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