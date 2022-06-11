Двое детей стали жертвами насильника на детской площадке в Весёлом Посёлке

Семиклассника подозревают в сексуальном насилии над малолетними девочками в Невском районе Петербурга. Одна из жертв ещё не доросла до школы.

О нападении на двух девочек — шести и восьми лет — их мать заявила в полицию два дня назад, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 июня. По словам женщины, насильник напал на её дочерей на детской площадке на улице Коллонтай около семи часов вечера.

Ближе к ночи сестёр увезли в больницу с травмами половых органов, после оказания необходимой помощи медики разрешили забрать их домой.