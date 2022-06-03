«Волонтер по своей природе — инициатор». Кто знакомил петербуржцев с новыми автобусами



В Питере очень много волонтерских движений, и у меня «ВКонтакте» добавлены все эти группы — «Добровольцы Петербурга», «Волонтеры СПб», «Центр городских волонтеров» и др. В одной из них было объявление про 1 июня. Я в основном занимаюсь волонтерством в спортивной и в культурной сфере, ну а тут транспортная реформа. Почему бы не поучаствовать, раз нужна помощь? Я могу помочь, мне это нравится, у меня есть на это время.



Нам сообщили точки, где больше всего потребуется помощь, распределили так, чтобы не очень далеко от дома ехать. Это именно те остановки, где на втором этапе [внедрения новой транспортной модели] произошли изменения: ввели новый автобус, отменили маршрутку. Вот у меня, напротив «Гражданки», маршрутка № 298 должна быть снята, а на замену ей придет новый автобус № 240. Кто-то еще этого мог не прочитать в газете, не услышать по телевизору. В основном бабушки, дедушки, у которых нет с собой смартфона, либо школьники-студенты, которые постоянно пользовались маршруткой, приходят, а ее нет.



Нам определили 5 дней, три рабочих и два выходных (1–5 июня. — Прим. ред.). Я думаю, это промежуток, когда люди уже об этом маршруте узнают. Наша смена была с 7 до 11 утра в рабочие дни, а на выходных — с 9 до 13.



Естественно, мы не должны бросаться на каждого человека, все разные. Но волонтер всегда, по своей природе, инициатор. Если он видит, что человек глазами что-то ищет, сомневается — надо предложить ему помощь. Мы стоим в ярких жилетах, так что и сам человек видит, к кому проще обратиться. Мы не только несем информацию о конкретном новом автобусе, но и по возможности помогаем, если у людей трудности — подсказать, как добраться до определенной точки, где пересесть. Заранее всех опросили, умеем ли пользоваться «Яндекс.Картами», все мы, что называется, уверенные пользователи. Как до Учительской, 7Б доехать, как до проспекта Культуры, спрашивали меня.



Думаю, за три дня я лично помогла людям 30, не больше — кто сам подходил, кого я приметила. Но вообще эффект виден, когда людям подсказывают, куда едет автобус. Например, в первый день тот же 240-й приходил несколько раз пустым. Но сегодня уже по 30–40 человек выходили на моей остановке.



За три дня был один — даже не конфликт, негатив. Не с моим участием, разумеется, волонтеры призваны только сглаживать трудные ситуации и уж точно не заражаться агрессией. Корреспондент спросил 4 женщин, которые ждали автобуса, об их впечатлениях, и зерно упало в благодатную почву. Они сказали, что уже полчаса ждут 121-й автобус, и «Яндекс.Карты» показывали, что следующий еще далеко, хотя интервал 12 минут. Их спрашивают — а вот же волонтер стоит, почему не обратиться? Они отвечают — а смысл, он так же в «Яндекс.Картах» смотреть будет. Конечно, у меня связи с космосом нет. Я всех понимаю, кто-то не в настроении проснулся, но не ошибается тот, кто ничего не делает.

Но пользу все равно это принесло: то есть мы сообщаем об этой ситуации своему куратору, тот — в комтранс, и сегодня 121-й ходил чаще, чем раз в 12 минут.