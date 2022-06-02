На Петроградской стороне «Мерседес» сбил второклассницу на самокате прямо на тротуаре

Вообще-то все так и выезжают, как вы написали. А вот долбо-отцов в принципе процентов 50, долбо-матерей несколько меньше, - у которых святая уверенность, что "он у меня правила знает и на дорогу не поедет" а долбо-хозяев с домашними "любимцами " без поводков, особенно мелочи - процентов 80. И это число непобедимо. Как правило ,это те, которые в принципе ограничены в мозговой деятельности, либо за рулем не сидели и не понимают, что мелочь - всякую - можно просто быть не видно в силу конструктивных особенностей машины, например, закрыло стойкой, или машина высокая. А уж выскакивающих из-за уха пешиков на нерегулируемый переход, когда ты уже пропустил предыдущих и начал движение - тьмы и тьмы..