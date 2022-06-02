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    На Петроградской стороне «Мерседес» сбил второклассницу на самокате прямо на тротуаре

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    10 комментариев

    Водитель, выезжая со двора, был не готов к тому, что ему наперерез может выскочить ребёнок. О серьёзном ДТП в Петроградском районе Петербурга «Фонтанке» стало известно 2 июня.

    В День защиты детей около часа дня на Кронверкской улице, 25, «Мерседес А180» выезжал с дворовой территории и сбил двигающуюся на самокате по тротуару 8-летнюю девочку, второклассницу, живущую неподалёку. Вместе с девочкой шёл её папа, он ничего сделать не успел. Ребёнка с повреждением связок левого голеностопного сустава отправили в детскую городскую больницу № 2.

    За рулём автомобиля находилась 37-летняя петербурженка. К административной ответственности за нарушения ПДД в 2021–2022 годах она не привлекалась.

    Отметим, что с началом школьных каникул число опасных ситуаций с участием детей заметно выросло. Автомобилисты публикуют видео, на которых подростки безрассудно выскакивают на дорогу, не думая о том, что машина остановиться мгновенно не может.

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    Комментарии (10)

    X-кот
    Вообще-то все так и выезжают, как вы написали. А вот долбо-отцов в принципе процентов 50, долбо-матерей несколько меньше, - у которых святая уверенность, что "он у меня правила знает и на дорогу не поедет" а долбо-хозяев с домашними "любимцами " без поводков, особенно мелочи - процентов 80. И это число непобедимо. Как правило ,это те, которые в принципе ограничены в мозговой деятельности, либо за рулем не сидели и не понимают, что мелочь - всякую - можно просто быть не видно в силу конструктивных особенностей машины, например, закрыло стойкой, или машина высокая. А уж выскакивающих из-за уха пешиков на нерегулируемый переход, когда ты уже пропустил предыдущих и начал движение - тьмы и тьмы..
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    По правилам, при выезде со двора преимущество у пешеходов, водитель должен медленно выезжать, а лучше даже остановиться и оглядеться и при необходимости пропустить пешеходов. И спешиваться с самоката ребенок не должен был т.к. это тратуар. К сожалению девушка, скорее всего этого не знала и видимо выезжала довольно быстро, судя по травмам ребёнка.
    Аристотель
    Неясно как связаны дети "безрассудно выскакивающие на дорогу" и инста-самка едущая на мерсе по тротуару.
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