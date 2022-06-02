На Петроградской стороне «Мерседес» сбил второклассницу на самокате прямо на тротуаре

Водитель, выезжая со двора, был не готов к тому, что ему наперерез может выскочить ребёнок. О серьёзном ДТП в Петроградском районе Петербурга «Фонтанке» стало известно 2 июня.
В День защиты детей около часа дня на Кронверкской улице, 25, «Мерседес А180» выезжал с дворовой территории и сбил двигающуюся на самокате по тротуару 8-летнюю девочку, второклассницу, живущую неподалёку. Вместе с девочкой шёл её папа, он ничего сделать не успел. Ребёнка с повреждением связок левого голеностопного сустава отправили в детскую городскую больницу
За рулём автомобиля находилась 37-летняя петербурженка. К административной ответственности за нарушения ПДД в 2021–2022 годах она не привлекалась.
Отметим, что с началом школьных каникул число опасных ситуаций с участием детей заметно выросло. Автомобилисты публикуют видео, на которых подростки безрассудно выскакивают на дорогу, не думая о том, что машина остановиться мгновенно не может.