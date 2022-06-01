Водитель, бойся. На видео — внезапный прыжок детей на дорогу и «бессмертный» самокатчик

Для водителей наступило сложное время. Закончилась гололедица, стало меньше пробок, зато на дороги выехали мотоциклисты, велосипедисты, и надо быть всегда готовым к внезапному появлению детей.

Петербургские водители в соцсетях просят пешеходов быть внимательными и объяснить детям ПДД. А также делятся видеозаписями случаев, которые, к счастью, не стали ДТП, хотя имели все шансы. Так, на улице Адмирала Трибуца подросток на самокате выехал на проезжую часть прямо перед машиной. Ролик публикует 1 июня «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга | Новости | Угоны» во «ВКонтакте».

Напомним, вчера вечером на проспекте Энгельса 13-летний мальчик на самокате выскочил на дорогу на запрещающий сигнал светофора и попал под автобус. С травмами ребёнка госпитализировали.



Как пешеходы дети тоже опасны. «Подростки чуть не выбежали под колеса автомобиля. Я успела сманеврировать, но они побежали перед машиной, которая следовала за мной», — делится петербурженка Светлана вчерашней историей в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».



1 июня отмечается Международный день защиты детей. У многих школьников уже начались каникулы.

