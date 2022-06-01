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    Водитель, бойся. На видео — внезапный прыжок детей на дорогу и «бессмертный» самокатчик

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    3 комментария
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    Для водителей наступило сложное время. Закончилась гололедица, стало меньше пробок, зато на дороги выехали мотоциклисты, велосипедисты, и надо быть всегда готовым к внезапному появлению детей.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    Петербургские водители в соцсетях просят пешеходов быть внимательными и объяснить детям ПДД. А также делятся видеозаписями случаев, которые, к счастью, не стали ДТП, хотя имели все шансы. Так, на улице Адмирала Трибуца подросток на самокате выехал на проезжую часть прямо перед машиной. Ролик публикует 1 июня «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга | Новости | Угоны» во «ВКонтакте».

    Напомним, вчера вечером на проспекте Энгельса 13-летний мальчик на самокате выскочил на дорогу на запрещающий сигнал светофора и попал под автобус. С травмами ребёнка госпитализировали.

    Как пешеходы дети тоже опасны. «Подростки чуть не выбежали под колеса автомобиля. Я успела сманеврировать, но они побежали перед машиной, которая следовала за мной», — делится петербурженка Светлана вчерашней историей в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

    1 июня отмечается Международный день защиты детей. У многих школьников уже начались каникулы.

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    Комментарии (3)

    angel of death
    на втором видео - 1 взрослый мужик
    и если он тупой, то ему уже ничего не поможет...
    а вообще нужно больше заборов вдоль дорог делать и подземные переходы - тогда никто никому мешать не будет
    Opus
    Учить элементарным правилам поведения на дороге - раз. Учить, что ты не главный и все не должны тебе - два. Постоянно замечаю, что дети сейчас считают: их везде должны пропустить, уступить место и т.д. Начинается с мам/бабушек, которые в общественном транспорте сажают детину, а сами стоят. Потом удивляются отсутствию уважения к старшим и т.п.
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