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    Автобус на Энгельса сбил ребёнка на самокате. Есть версия, что он катил на красный

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    5 комментариев

    Серьёзное ДТП с участием ребёнка произошло минувшим вечером на севере Петербурга, в Выборгском районе.

    Как сообщает пресс-служба городского ГУ МВД, 31 мая в 20:45 на проспекте Энгельса, 8, рейсовый пассажирский автобус сбил 13-летнего школьника на самокате. 55-летний водитель «Волгабаса», по предварительной версии, ехал на разрешающий сигнал светофора, а мальчик на самокате пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал.

    Ребёнок попал в больницу в состоянии средней степени тяжести. В автобусе никто не пострадал.

    «Подросток пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора и ударился о проезжающий автобус маршрута 86. С травмой госпитализирован», — добавили в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс».

    По данным «Фонтанки», мальчик находился на улице без родителей. На нём была светлая одежда без светоотражателей.

    Точные обстоятельства ДТП выясняются.

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    Комментарии (5)

    Гражданин и все
    Что не день то авария с автобусом.
    Avs7153
    Кто катил на красный? Автобус, ребёнок, Энгельс, Маркс?
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