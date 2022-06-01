Автобус на Энгельса сбил ребёнка на самокате. Есть версия, что он катил на красный

Серьёзное ДТП с участием ребёнка произошло минувшим вечером на севере Петербурга, в Выборгском районе.
Как сообщает пресс-служба городского ГУ МВД, 31 мая в 20:45 на проспекте Энгельса, 8, рейсовый пассажирский автобус сбил 13-летнего школьника на самокате. 55-летний водитель «Волгабаса», по предварительной версии, ехал на разрешающий сигнал светофора, а мальчик на самокате пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал.
Ребёнок попал в больницу в состоянии средней степени тяжести. В автобусе никто не пострадал.
«Подросток пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора и ударился о проезжающий автобус маршрута 86. С травмой госпитализирован», — добавили в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс».
По данным «Фонтанки», мальчик находился на улице без родителей. На нём была светлая одежда без светоотражателей.
Точные обстоятельства ДТП выясняются.